Games Workshop reste lucide sur le succès de Warhammer 40 000 Space Marine 2, même s’il cherche son successeur

Un nouvel élu à trouver, mais avec prudence

Le PDG du groupe, Kevin Rountree, a partagé le dernier bilan en date de Games Workshop (relayé par IGN) qui s’est arrêté au 1er décembre et dans lequel Warhammer 40 000 Space Marine 2 tire l’entreprise vers le haut. Le succès évident du jeu (vendu à 5 millions d’exemplaires) a permis à l’entreprise d’augmenter drastiquement ses revenus durant les derniers mois, sans doute plus que ce que Games Workshop imaginait au départ. Et c’est pour ça que les chiffres de Space Marine 2 ne sont pas analysés de travers en interne.

À travers son discours, le PDG reconnait le caractère unique de cette réussite, qui ne pourra pas être reproduite facilement dans un milieu aussi incertain que celui du jeu vidéo. C’est pourquoi l’entreprise cherche sa nouvelle poule d’or en tentant de ne pas trop se faire d’illusions à ce sujet :

« Nous reconnaissons que des succès comme ceux-ci pour Warhammer ne sont pas une évidence dans le monde des jeux vidéo. Il est clair que nous attendons le prochain. Nous restons prudents dans nos prévisions de revenus. »

Pas d’emballement pour Games Workshop, qui a assez d’expérience dans le milieu pour savoir quand il faut jouer la sécurité et ne pas se fixer des attentes démesurées sur d’autres productions Warhammer. Pour autant, on imagine qu’un Space Marine 3 est déjà dans la tête de tout le monde. Après tout, ce ne serait pas le projet le plus risqué.