Games with Gold : Voici les jeux de juin 2020

Chaque mois, Microsoft propose de nouveaux jeux accessibles pour les abonnés live, avec ses Games With Gold. Les dernières fois, ce n’était pas forcément très fou-fou. Mais après le mois de mai, voyons ce qui nous attend en juin.

Quels sont les Games with Gold de juin 2020 ?

Voici les jeux qui rejoindront le Games with Gold le mois prochain.

Xbox One

Shantae and the Pirate’s Curse (du 1er au 30 juin)

Coffee Talk (du 16 juin au 15 juillet)

Xbox 360

A noter que les deux titres sont rétrocompatibles Xbox One.

Destroy All Humans! (du 1er au 15 juin)

SINE MORA (du 16 au 30 juin)

Que comptez-vous télécharger parmi ces jeux ? On y retrouve donc l’épisode 2005 de Destroy All Humans, parfait pour attendre le remake, et l’un des derniers Shantae, alors que l’on attend le nouvel opus ce 26 mai.