Games with Gold : Voici les jeux du mois d’octobre 2021

Chaque mois, les abonnés Xbox Live peuvent profiter de titres « gratuits », qui sont inclus dans leur abonnement. Si l’intérêt des jeux accessibles a progressivement diminué avec l’importance de plus en plus probante du Game Pass, c’est toujours l’occasion de découvrir de nouveaux jeux. Voici la liste complète des Games with gold pour octobre 2021.

Quels sont les Games with Gold d’octobre 2021 ?

Après Warhammer Chaosbane ou encore Mulaka en septembre, voici la liste des jeux offerts durant le mois d’octobre 2021 grâce à l’abonnement Xbox Live Gold.

Xbox One

Aaero (du 1er au 31 octobre)

(du 1er au 31 octobre) Hover (du 16 octobre au 15 novembre)

Xbox 360

Castlevania: Harmony of Despair (du 1er au 15 octobre)

Resident Evil Code: Veronica X (du 16 au 31 octobre)

Et vous, que comptez-vous télécharger parmi ces quatre jeux ?