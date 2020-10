Games with Gold : Voici les jeux de novembre 2020

Tous les mois, Microsoft propose de nouveaux titres à ses abonnés gold. Si évidemment, le Game Pass a pris une place bien plus prépondérante, on continue de recevoir quatre titres sur les consoles Xbox. Voyons un peu ce qui nous attend après Maid of Sker et d’autres en octobre.

Quels sont les Games with Gold de novembre 2020 ?

Faut-il s’attendre à une surprise pour la sortie de la nouvelle console ? Pas forcément, si ce n’est que les titres rétrocompatibles seront jouables sur Xbox Series X (que l’on vient de recevoir).

Xbox One

Aragami: Shadow Edition (du 1er au 30 novembre octobre)

Swimsanity! (du 16 novembre au 15 décembre)

Xbox / Xbox 360

LEGO Indiana Jones (du 1er au 15 novembre)

Full Spectrum Warrior (du 16 au 30 novembre)

Que comptez-vous télécharger parmi ces jeux ?