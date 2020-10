Games Made In France : Des streams et des démos à découvrir pour les jeux français

Etant donné que la Paris Games Week ne peut avoir lieu cette année, le pavillon Jeux Made in France devient l’événement Games Made In France afin de mettre en avant la production française, à l’instar de ce que vous avez pu découvrir durant notre AG French Direct. Au programme, de nombreux streams découverte, mais surtout des démos à essayer sur Steam.

Le jeu français une nouvelle fois à l’honneur

Du 29 octobre au 1er novembre, vous pourrez donc suivre toute une série de streams, présentés par MisterMV, Maghla, Atomium ou encore DamDam Live, qui présenteront les jeux français d’aujourd’hui et de demain, le tout avec des invités en provenance des plus grands studios français.

Et histoire de découvrir ces jeux directement, l’événement s’associe à Steam pour proposer tout un tas de démos jouables pour ces jeux français. Vous pourrez donc vous essayer, par exemple, au prologue gratuit de The Last Spell, ou découvrir la démo de Neurodeck, Snowtopia ou encore Don’t Forget Me, dont nous avions réalisé l’aperçu lors de notre AG French Direct.

Vous pouvez retrouver le programme complet directement sur le site de l’événement, avec un premier live qui démarrera dès 18 heures.