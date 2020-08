Neurodeck

Neurodeck est un jeu de cartes roguelike qui se base sur la psychologie et sur le subconscient, en affronter les peurs et les démons intérieurs du personnage. Au fur et à mesure de la partie, le joueur peut se construire son propre deck en choisissant parmi plusieurs cartes. La notion de santé mentale est très importante et il est possible de personnaliser des éléments de personnalité pour avoir accès à divers bonus ou effets.