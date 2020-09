Game Rewind – The Last Of Us 2, on revient sur le dernier chef-d’œuvre de Naughty Dog

Avec Game Rewind, on revient en profondeur sur des titres récents. On analyse et décrypte le jeu dans son ensemble afin de revivre les moments les plus marquants de notre expérience. Cette fois-ci, on s’attaque à la dernière œuvre du studio Naughty Dog et autant vous dire que l’émotion est au rendez-vous.

Game Rewind – The Last Of Us 2

Dans cette émission, nous allons prendre le temps de revenir sur des jeux marquants ou non, et vous délivrez notre avis. Game Rewind est diffusé en direct sur notre chaîne Twitch AGTV, et disponible en replay sur Youtube.

Après avoir analysé Ghost of Tsushima, Neon Abyss et Carrion, nous avons décidé de revenir sur notre expérience passée dans l’univers de The Last Of Us 2. Après avoir posé le décor, nous avons choisi nos scènes les plus marquantes et autant vous dire que cela a été difficile tellement elles sont nombreuses. C’est donc en compagnie de Mik, Nymeko et DubZ que durant 2 heures nous avons débattu et échangé autour d’un des jeux les plus attendus de cette génération.

