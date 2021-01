Game Pass : Control, Desperados III, Yakuza 3, 4 et 5 arrivent prochainement

Ce matin, on apprenait avec regret que Final Fantasy XV, Indivisible et d’autres jeux allaient prochainement quitter le Xbox Game Pass. Mais le programme de Microsoft s’apprête aussi à accueillir de nouveaux venus, et nous annonce son programme pour la fin du mois de janvier.

Les nouveautés de fin janvier sur le Xbox Game Pass

Dès cette semaine, Control arrivera sur le Game Pass PC, comme 505 Games l’avait déjà annoncé. Il sera accompagné par plusieurs jeux, notamment Desperados III et Yakuza 3 à 5 en version remasterisée. Voici la liste complète des jeux à venir sur le Xbox Game Pass en janvier :

En plus de pouvoir découvrir des jeux déjà sortis, les abonnés pourront donc profiter de Cyber Shadow et de The Medium dès le jour de leur sortie.