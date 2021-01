Game Pass : Final Fantasy XV, Indivisible et d’autres jeux vont quitter le programme en février

On parle souvent des ajouts au Xbox Game Pass, qui arrivent toutes les deux semaines sur le programme de Microsoft, mais il ne faut pas oublier que certains titres quittent aussi la catalogue pour faire de la place à d’autres. Une contrepartie logique, et c’est aujourd’hui Final Fantasy XV et d’autres qui en payent le prix.

Des départs en février

Games leaving Xbox Game Pass on Feb 1st (console & PC) pic.twitter.com/5zRZWFhKrQ — Wario64 (@Wario64) January 18, 2021

Il y a peu, on apprenait que Tekken 7, My Friend Pedro et d’autres quittaient le catalogue de Microsoft. Aujourd’hui, c’est au tour de Final Fantasy XV: Royal Edition de nous dire au revoir, puisqu’il sera vraisemblablement écarté du programme dès le 1er février, aussi bien sur PC que sur consoles. Il partira en compagnie de Indivisible, Fishing Sim World: Pro Tour, Sea Salt, et Gris (sur PC).

Pas de panique pour les fans de Final Fantasy, d’autres jeux de la saga prendront bientôt la place du quinzième épisode puisque six opus arriveront cette année sur le Game Pass. On attend également de savoir quels seront les nouveaux jeux qui débarqueront dans la Game Pass, ce que Microsoft devrait annoncer sous peu.