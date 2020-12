Game Awards 2020 : Tom Holland sera présent à la cérémonie

Cette année, les Game Awards seront sans doute particulier, à l’image de tous les autres événements gaming de 2020. La cérémonie présentée par Geoff Keighley n’aura certes pas autant de public présent dans la salle que les autres années, mais elle pourra compter sur des guests importants, comme Tom Holland.

Spoiler Alert: @TomHolland1996 joins us next Thursday as a presenter for #TheGameAwards pic.twitter.com/JzUufAIIzV

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) December 1, 2020