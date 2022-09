Hideo Kojima publie une mystérieuse affiche, un teaser pour Overdose ?

Hideo Kojima n’a toujours pas dévoilé quel serait son prochain projet, mais des fuites laissent à penser qu’il pourrait s’agir d’un jeu appelé Overdose, qui serait un nouveau jeu d’horreur. On pensait en voir un aperçu au Summer Game Fest, puis durant la Gamescom, mais Kojima avait décidément un autre planning et a préféré nous annoncer son propre podcast. Plus de chance pour le Tokyo Game Show ? Pas vraiment, même si le créateur japonais et Kojima Productions viennent de poster une étrange affiche.

Qui est-elle ?

Sur cette dernière, on y voit un simple visage dans l’ombre avec la question « Qui suis-je ? », qui nous montre que Kojima n’a pas perdu son amour des devinettes et de l’art de teaser. On imagine tout de même qu’il s’agit ici de Margaret Qualley, l’actrice qui incarnait Mama dans Death Stranding et qui devrait être l’héroïne du jeu Overdose, si l’on en croit les rumeurs.

C’est tout ce que Kojima Productions a à nous dire son prochain projet pour l’instant, même si on imagine que l’on devrait en apprendre plus très rapidement. Dans le pire des cas, on imagine que Kojima sera à nouveau présent pour le show de son meilleur ami Geoff Keighley, cette fois-ci non pas pour un podcast, mais pour une annonce plus majeure lors des Game Awards. On croise les doigts.