Funko Fusion : Les Funko Pop prendront vie en 2024 dans un TPS étonnant

Dans la veine des jeux LEGO ?

Funko avait annoncé l’été dernier qu’il préparait un jeu AAA en collaboration avec le jeune studio 10:10 Games, sans que l’on sache quoi exactement. On en a aujourd’hui une idée plus précise avec Funko Fusion, qui se présente comme un TPS où les licences de la pop culture vont se mêler, toujours sous le look des fameuses statuettes Funko.

Entre Umbrella Academy, Jurassic World, Chucky ou encore Retour vers le Futur, ce premier teaser multiplie les clins d’oeil à des univers bien connus en provenance du groupe NBCUniversal. Quand on sait que l’on retrouve Jon Burton, ancien de TT Games (studio spécialisé dans les jeux LEGO), à la tête du studio en charge du projet, on comprend mieux quel genre d’expertise Funko est allé chercher.

En dehors de l’aventure principale, ce Funko Fusion nous permettra également de jouer en multijoueur jusqu’à 4, dans le but d’explorer les différents univers en coopération.

Pour le moment, Funko Fusion est uniquement annoncé sur PC et sur consoles, sans que l’on sache lesquelles. Il devrait sortir dès le début de l’année 2024.