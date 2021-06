Fuga : Melodies of Steel sortira le 29 juillet prochain sur PC et consoles

Annoncé durant l’été 2019, Fuga : Melodies of Steel arrivera finalement à la même période cette année. Tous les amateurs de Tail Concerto ou Soratorobo seront sans doute ravis de l’apprendre.

Déjà la larmichette

Si l’on connait surtout CyberConnect 2 pour sa licence .hack et ses adaptations de mangas/anime (comme les Naruto Ninja Storm, Dragon Ball Z :Kararot, et bientôt Demon Slayer), ils sont également à l’origine d’une saga avec des animaux anthropomorphes : Little Tail Bronx. Fuga : Melodies of Steel se déroule d’ailleurs 1000 avant les évènements de ces titres avec une grosse inspiration historique empruntée à la Seconde Guerre mondiale. On se retrouvera en compagnie de 12 enfants qui vont voyager à bord d’un énorme char, le Taranis, afin de sauver leurs familles capturées par l’armée Berman.

La progression fera donc intervenir des combats au tour par tour, de l’exploration de donjons et une dimension sociale à bord de ce château mécanique. Ce dernier renferme d’ailleurs une arme surpuissante appelée le « Soul Cannon ». Cependant, le prix à payer pour l’utiliser sera le sacrifice de l’un des membres de votre groupe. Pour plus d’informations sur les contours du jeu, nous vous renvoyons à notre interview avec Yoann Guéritot (le réalisateur du jeu) et Hiroshi Matsuyama (PDG de CyberConnect2). On y apprend par exemple que le char est inspiré du film Ghibli : « le Château ambulant ».

Précisions également qu’il s’agit d’un jeu auto-édité par le studio et donc très personnel dans son approche. D’ailleurs, toujours d’après notre interview, le titre est développé par seulement une quinzaine de personnes.

Fuga : Melodies of Steel sortira le 29 juillet prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X[S et Switch. Il proposera une édition standard et une édition Deluxe (contenant un artbook digital, l’OST du jeu, des objets bonus comme des costumes pour les personnages, et une utilisation gratuite du Soul Cannon), mais pas de version physique malheureusement.