Frostpunk 2 aura finalement un peu de retard et ne sortira pas au mois de juillet, mais en septembre

Le développement du titre ne rencontre pas de problèmes majeurs pour l’instant, mais le studio se dit être à l’écoute des différents retours effectués lors de la dernière bêta du jeu. C’est pourquoi il souhaite décaler la date de sortie de Frostpunk 2 au 20 septembre prochain (au lieu du 25 juillet), même si la majorité des commentaires sont positifs. Le but sera de mettre en place des meilleures fonctionnalités afin d’assurer un lancement sans accroc :

« D’après les sondages que vous nous avez envoyés après avoir joué, la note moyenne que vous avez attribuée à la bêta était de 8 sur 10. Nous vous en sommes très reconnaissants ! […] Cela nous a permis de mieux prioriser les choses et de mettre en avant les fonctionnalités et les modifications sur lesquelles nous travaillions déjà (nous l’espérons !) que vous apprécierez le plus […] En analysant vos commentaires et en priorisant les éléments que nous souhaitons ajouter au jeu, nous avons réalisé que pour leur rendre justice – et garantir la meilleure expérience possible au lancement – ​​nous avons besoin de plus de temps pour terminer le développement de Frostpunk 2. »