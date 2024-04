On a joué à Frostpunk 2 : Une bêta qui laisse présager le meilleur pour le city-builder orienté survie de 11 bit studios ?

Avant de continuer, sachez que notre version de la bêta, qui était uniquement disponible en anglais au passage, a tourné en configuration graphique Moyenne sur un PC équipé d’un processeur Intel Core i5-9400F (2,9 GHz), d’une NVIDIA GeForce RTX 2060, d’une mémoire vive de 16 Go de RAM et d’un écran LCD 24 pouces de résolution 1080p.

Nous avons joué pendant un peu moins de cinq heures, temps nécessaire pour lancer trois parties en difficulté Normal dans un mode sandbox (ou bac à sable en français) spécialement conçu pour l’occasion (carte et factions uniques, objectifs précis à accomplir, etc.) Lors de cette session, nous sommes arrivés au terme de deux d’entre elles, une fois en atteignant la limite de temps in-game de 300 semaines de survie imposée par les développeurs et une autre en débloquant une des deux fins présentes dans cette build.

Une dimension gestion et survie à bien plus grande échelle

Six ans après nous avoir placé à la tête de la Nouvelle Londres, dernière cité humaine restée debout malgré le blizzard mortel s’abattant sur la planète à ce moment-là, Frostpunk 2 nous demande encore une fois d’assurer la gestion et la survie de celle-ci mais à une échelle bien plus grande et différente. Oubliez donc la « petite » map en forme de cratère de glace, la grille concentrique autour du générateur central, le placement un a un des bâtiments, l’assignation individuelle de la main-d’œuvre ainsi que la progression au jour le jour du premier opus.

Outre l’interface qui a été entièrement refaite pour coller aux nouvelles ambitions de la série, la carte de Windswept Peaks proposée ici est plus vaste. La population de la Ville, composée de plusieurs milliers d’habitants dès le début, plus nombreuse. Les ressources à collecter dans les environs sont accessibles dans des quantités plus importantes. Et le temps in-game s’écoule désormais en semaines.

Concernant le développement de la cité en elle-même, en plus d’argent, de matériaux et de main-d’œuvre, il requiert la construction de districts sur plusieurs cases hexagonales qui doivent parfois être dégagées pour être exploitées. Pouvant tous gagner en superficie à notre demande, s’il y a suffisamment de place et tout en prenant garde à ce qu’ils ne se polluent pas trop les uns les autres sous peine de générer des malus, chaque quartier est lié à un secteur précis (logement, extraction, industrie…) et peut accueillir divers bâtiments souvent très utiles, comme l’Institut de recherches pour ne citer que lui.

Rassurez-vous, 11 bit studios n’a pas non plus mis au placard tout ce qui avait fonctionné dans l’opus précédent. Il faut continuer de satisfaire les besoins du peuple de la Ville en matière d’habitations, de chaleur, notamment lorsque le climat fait des siennes, de nourriture, de soins et surveiller les crimes potentiels. L’arbre des technologies est également de retour, bien que remaniée en trois branches : Survie, Économie et Société. Les graphismes et la musique retranscrivent de façon toujours aussi prenante et immersive l’ambiance frileuse et axée survie propre à la franchise.

Quant à l’exploration des régions alentours, elle demeure une mécanique phare pour localiser des survivants, récupérer des ressources, qui peuvent d’ailleurs être acheminées plus efficacement en construisant des routes et des voies ferrées, et peut-être nous offrir encore davantage si nous nous fions à la fin obtenue.

Vous l’aurez compris, si la dimension macro-gestion de la cité supplante largement sa micro-gestion, le gameplay de cette suite semble bien parti pour être à minima aussi profond, bien huilé et plaisant à prendre en mains que par le passé. Pour l’instant, nous aimons beaucoup les changements apportés par les développeurs et, attendez, ce n’est pas tout ce que la bêta avait à nous proposer.

Aux voix !

Le contexte scénaristique se déroulant trente ans après les événements du premier jeu, il n’est pas surprenant de voir le système de lois évoluer à l’image de l’ensemble du gameplay. Cependant, nous ne nous attendions pas à ce que 11 bit studios bouleverse nos habitudes à ce point. Fini donc la dictature basée sur les voies de la Foi ou de l’Ordre impactant les jauges d’Espoir et de Mécontentement. Dans Frostpunk 2, c’est une véritable assemblée démocratique qui dirige la Ville à nos côtés.

Plus concrètement, en début de partie, deux factions font tourner la cité, ici les « Foragers » et les Machinistes. Comptabilisant chacune environ la moitié des sièges d’un Conseil composé de représentants, il est primordial de gagner, et surtout de conserver, leur confiance pour éviter d’attiser les tensions jusqu’à provoquer un game over.

Malheureusement, ce n’est pas si simple car elles ont toutes une vision de l’avenir et des aspirations différentes parmi les six suivantes : Adaptation ou Progrès pour la branche Survie, Mérite ou Égalité pour l’Économie et Tradition ou Raison pour la Société. Et comme si ça ne suffisait pas, deux groupes supplémentaires, les « Icebloods » et les Technocrates, émergent par la suite, ce qui vient drastiquement complexifier la situation.

Afin de résoudre les divers casse-têtes politiques auxquels nous sommes confrontés, il ne faut donc pas se contenter de voter les lois que nous voulons mais réussir à obtenir assez de voix pour les promulguer. Pour cela, nous pouvons mettre la pression sur les représentants, ce qui nous fait perdre de la réputation, ou alors tenter de négocier avec ceux ouverts au dialogue, ce qui n’est pas toujours possible. Promesses, allocation de fonds pour des projets, les laisser proposer une loi lors du prochain scrutin… nous disposons de plusieurs options pour faire pencher la balance en notre faveur.

Notez également que chaque faction est susceptible de nous mettre la pression si elle s’estime trop lésée, qu’en assigner une à une recherche technologique spécifique a des conséquences sur son fonctionnement futur (diminution/augmentation de la main-d’œuvre requise, hausse de la pollution, etc.), et qu’un onglet « Rules », autrement dit Règles en français, dissimulant, par exemple, la Loi martiale, est présent mais inaccessible sur notre build. Il faudra patienter jusqu’à la sortie officielle pour découvrir ce qu’il nous réserve précisément. Dans tous les cas, l’aspect politique observé dans cette bêta est très prometteur et nous avons hâte qu’il dévoile tous ses secrets.

Malgré une expérience de jeu forcément amputée d’une partie de son contenu et les soucis de peaufinage et d’optimisation rencontrés durant notre session (crashs à répétition de l’Unreal Engine avant même d’atteindre le menu principal notamment), cette bêta laisse présager le meilleur pour Frostpunk 2. Bien que venant bousculer les repères établis en 2018, les nombreux changements opérés par 11 bit studios en matière de gameplay nous paraissent tous très intéressants et convaincants pour le moment. Clairement, le studio polonais montre déjà son envie de vouloir nous proposer davantage qu’une simple version améliorée du premier épisode. Reste maintenant à savoir si nous serons toujours satisfaits une fois que nous aurons le titre complet entre les mains. Verdict le 25 juillet sur PC, via Steam, l’Epic Games Store et GOG, et à une date encore indéterminée sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S.