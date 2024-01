Frostpunk 2 : Le city-builder survivaliste de 11 bit studios s’offre un premier trailer de gameplay

Lancement lors du 1er semestre 2024 sur PC (Game Pass inclus)

Outre les changements visibles au niveau de l’interface utilisateur et les retouches qui semblent avoir été apportées au moteur graphique, la vidéo est l’occasion de mettre davantage en avant le contexte scénaristique dans lequel nous serons plongés. Se déroulant 30 ans après la Grande Tempête que nous devions affronter dans l’épisode précédent, celui-ci sera différent puisque nous ne porterons plus vraiment la casquette de seul et unique dirigeant ici.

La tyrannie ayant pris fin, chaque décision politique que nous prendrons par l’intermédiaire d’un personnage nommé Steward fera l’objet de discussions au sein d’une assemblée réunissant les délégué(e)s des diverses factions de la ville. Sachant qu’il sera évidemment impossible de tous et toutes les convaincre de voter en faveur des lois que nous souhaiterons promulguer, cela promet d’apporter une vraie touche stratégique supplémentaire à l’expérience de jeu.

Comme l’explique le communiqué fourni par le studio polonais :

« Les joueurs devront superviser une métropole en pleine expansion et évaluer les besoins et les exigences de leur société. Le peuple est préoccupé par le sort de leurs enfants et les crimes commis dans les rues. Ses membres se plaignent de l’insalubrité, aggravée par la croissance industrielle, mais ont besoin de lieux de travail. La question étant, que se passera-t-il si les joueurs n’ont pas les moyens de récompenser leurs efforts par de la nourriture et un logement, ou de prendre soin de leur santé ? Il est impossible de satisfaire tout le monde et, lorsque des factions radicales commenceront à se manifester, il suffira d’une petite étincelle pour que la tension bouillonnante explose. »

Frostpunk 2 sortira dans les prochains mois, au cours de ce premier semestre 2024, sur PC via Steam, l’Epic Games Store, GOG et le Game Pass PC. Une arrivée sur Xbox Series X|S, PlayStation 5 et le Game Pass Console est également prévue plus tard, à une date encore indéterminée.