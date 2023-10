FromSoftware (Elden Ring) recrute activement pour de nombreux projets

Plusieurs jeux dans les cartons

L’extension Shadow of the Erdtree pour Elden Ring se fait toujours attendre, mais c’est loin d’être le seul projet en cours chez FromSoftware. La branche japonaise du site IGN a pu noter que le studio est actuellement en plein recrutement pour agrandir son équipe, avec beaucoup de postes à pouvoirs dans ses différents départements, aussi bien pour du character design que pour de la production, en passant par le sound design et la programmation. Il est aussi précisé que ces recrutements sont nécessaires pour « plusieurs nouveaux projets », sans que l’on sache quoi précisément.

Ces projets pourraient aussi bien être liés à des licences existantes (oui, on pense tous à Bloodborne) qu’à des jeux inédits. Récemment, le studio a donné naissance à Armored Core VI, un titre qui a connu un grand succès d’estime et qui a remis la saga de mecha sur de bons rails. On attend maintenant de voir vers quoi FromSoftware se tournera une fois le chapitre Elden Ring définitivement clos. Une chose est sûre, le studio gagne un peu plus en ambition en agrandissant ses rangs de manière aussi significative.