Forza Motorsport dévoile 17 minutes de gameplay inédites et en 4K

Une excursion avec de beaux paysages

Maintenant que Starfield est sorti, les studios Xbox et Turn 10 sont sur la grille de départ pour leur prochain gros titre : exclusivité Xbox et PC attendue pour le mois d’octobre, Forza Motorsport est la nouvelle itération de la série de jeux de course axés simulation de la marque. Attendu au tournant par les aficionados des bolides, ce nouvel épisode semble tenir ses promesses, comme vous l’avez sans doute lu dans notre preview publiée hier, après que notre rédaction ait pu y jouer plusieurs heures en avant-première.

On a pu découvrir les premières séquences du jeu (entre autre), séquences qui sont désormais présentées à travers une vidéo de 17 minutes de gameplay. Dans celle-ci, c’est l’occasion d’apercevoir un tour d’essais libres à Maple Valley au volant d’une Chevrolet Corvette E-Ray 2024 ou encore grille complète de départ sur le tout nouveau Grand Oak Raceway avec la Honda Civic Type R 2018, le tout, en 4K. Et on ne va pas se mentir, c’est très joli.

Le rendu sera t-il toujours aussi exceptionnel avec les sensations manette en main ? La réponse sera donnée le 10 octobre 2023 pour la sortie de Forza Motorsport sur PC via Steam et Microsoft Store et sur Xbox Series X|S.