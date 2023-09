Forza Motorsport : On y a joué une poignée d’heures, nos premières impressions

Ainsi, inutile de chercher à expliquer pourquoi le prochain épisode est attendu de pied ferme par les amoureux de jeu de course. Près de dix-huit ans après son premier volet, Forza Motorsport perd son numéro, se désignant de fait comme une expérience charnière, qu’on imagine chambouler les codes d’une série s’étant peut-être un peu trop reposée sur ses lauriers ces dernières années. La vérité ne se situe pas loin de cela, en effet, mais surtout, cette nouvelle itération est pensée comme une véritable œuvre Next Gen, là où nombre de ses concurrents (plus ou moins légitimes) n’ont pas encore pleinement passé le pas.

Tout ceci pour en arriver à ce qui nous intéresse aujourd’hui : nous avons eu l’occasion de poser les mains sur le prochain bébé de Turn 10 Studios, qui s’est offert à nous le temps d’une preview plutôt emballante, nous ayant laissé jouer à son introduction. Une expérience assez courte, ne nous permettant que de vaguement nous rendre compte des changements apportés sur la conduite, ou de constater l’aspect visuel prétendument Next Gen. Ainsi, plus que jamais notre avis sera très loin de refléter la qualité du jeu final, ayant plutôt pour objectif de déterminer avant l’heure si ce nouvel opus est sur la bonne voie, ou s’il risque la sortie de route.

Conditions d’aperçu : Nous avons reçu un accès à une version preview du jeu sur Xbox Series X, prenant fin une fois l’introduction terminée, au moment où la campagne ouvre ses portes. Pour un temps de jeu d’environ trois heures.

Nouvelle génération

Ce qui intrigue le plus, concernant cet épisode, c’est bien entendu son rendu. On nous promet un jeu conçu pour la nouvelle génération de consoles, et il était temps, puisque peu de productions de cet acabit nous sont parvenues jusque là, les éditeurs et développeurs préférant souvent sortir une version old gen en parallèle. Et effectivement, de ce que nous avons pu voir de Forza Motorsport avant cette première prise en main, Turn 10 Studios ne semblait pas se moquer des joueurs : on tenait bien là l’épisode qui ferait entrer la série dans la nouvelle ère.

Manette en mains, c’est encore plus flagrant. À commencer par les véhicules, du moins le peu que nous avons pu voir, qui sont modélisés à la perfection, au point qu’il n’est pas toujours aisé, au premier coup d’œil, de déterminer qu’il ne s’agit pas de photographies. Non seulement chaque voiture semble parfaitement retranscrite dans le moteur du jeu, mais en plus les carrosseries reflètent absolument tout le décors autour, les lumières naturelles ou artificielles, pour un résultat en jeu qui impressionne. Tellement que, finalement, on n’y prête plus attention : l’expérience n’a jamais semblé aussi réaliste sur le plan visuel.

Ce qui est aussi valable pour tout l’aspect météo du soft, changeant régulièrement, avec un soleil qui offre des effets de lumières et d’ombres absolument sublimes. Le résultat est plutôt saisissant, probablement aidé par la technologie Ray Tracing, qu’on a hâte de voir en action lors de phases de nuit, ou sous la pluie. Alors effectivement, il ne s’agit là que de points de détail, et beaucoup de joueurs n’y prêteront pas particulièrement attention. Même chose pour les rayures et déformations de carrosserie, qui rendent très bien. Mais le fait est qu’en terme d’immersion, Forza Motorsport s’annonce comme un véritable cador, ce qui semble d’autant plus vrai avec sa vue cockpit toujours aussi grisante.

Enfin, le peu de circuits que nous avons pu voir étaient parfaitement réalisés, rien ne semblait dénoter dans ces environnements réalistes où l’asphalte est marqué par chaque trace de virage un peu mal calculé, ou de dérapage. Si ce n’est, comme souvent, le public, qui a un peu mauvaise mine. Bon, il va sans dire qu’on ne s’attendait pas à une modélisation parfaite de chaque petit personnage regardant la course… mais il faut dire que lorsque l’on a le malheur de jeter un œil dans leur direction, on sort un peu de cette immersion que l’on vantait pourtant quelques lignes plus haut.

Passer la cinquième

En dehors de son aspect visuel, ce nouvel opus semble finalement aller dans la même direction qu’un Forza Motorsport 7. Avec pour commencer une personnalisation assez sommaire de notre avatar, qui conservera son casque, et dont il est simplement possible de changer l’accoutrement, ou plutôt la combinaison de pilote. Là encore, on ne l’attendait pas à ce niveau, mais il est vrai qu’un créateur de personnage un peu plus poussé, dans un jeu destiné à nous tenir en haleine un très gros nombre d’heures, mais aussi à permettre des parties en lignes, n’aurait pas été de trop.

Niveau accessibilité, Turn 10 Studios a encore mis le paquet, avec des options dans tous les sens pour permettre de se forger sa propre expérience. Que l’on soit pilote confirmé ou joueur du dimanche, il y a de quoi modeler le jeu à la convenance de chacun, et c’est une excellente chose. D’autant que ceux qui n’auraient pas particulièrement envie de se lancer dans un trifouillage d’options très nombreuses, pour déterminer les changements volant en mains, seront heureux de constater que Forza Motorsport permet de choisir des archétypes qui remplissent parfaitement leur office.

Il va sans dire que le niveau de personnalisation des options en jeu est proportionnel à celui de nos bolides. Sans rentrer dans les détails, avec un nouveau système d’expérience, on engrange désormais de nouvelles pièces régulièrement. De quoi s’attacher assez rapidement à ses véhicules, mais aussi permettre à chacun d’expérimenter pour voir les changements apportés à la conduite, et ainsi se familiariser plus aisément à toute la partie mécanique. Une partie que nous n’avons pu que survoler, mais qui s’annonce complète et complexe, avec là encore la possibilité pour les néophytes, ou ceux que cela n’intéresse pas, de réaliser des « améliorations rapides » d’une simple pression de touche. Bien vu.

Après un choix entre trois voitures, façon Pokémon, on est rapidement lancé dans le bain, nous et notre tout premier bolide, avec des courses qui font office de tutoriels. Une séquence didactique qui prend son temps, mais permettra, là encore, à tous de se familiariser à son rythme au jeu et à ses contrôles. Des contrôles qui demeurent complexes, quoi que vous choisissiez comme configuration.

Même avec toutes les aides activées, et la fameuse ligne de couleur au sol indiquant le meilleur tracé et le timing idéal pour freiner, il faut savoir se débrouiller un minimum avec un volant, ou une manette. Le jeu est donc accessible, oui, peut vous mâcher le travail sur toute sa partie personnalisation et vous offrir une palanquée d’aides à la conduite, mais il vous faudra quand même une certaine concentration et de l’entraînement pour terminer premier à une course, voire pour ne pas sortir du décors. Et cela va sans dire, la conduite est une franche réussite.

Cela étant dit, ce que nous avons vu est clairement emballant. La prise en main est efficace, la conduite ne semble souffrir d’aucun accroc, le niveau de personnalisation est particulièrement satisfaisant, et le visuel en jette pas mal. Reste à voir ce que le titre aura sous le capot niveau contenu, système de progression et modes de jeu en ligne, mais à n’en point douter, le rendez-vous est à noter pour tous les amoureux de simulation automobile. Rappelons au passage que Forza Motorsport est attendu sur Xbox Series X|S et PC le 10 octobre prochain, et qu’il sera présent sur le Game Pass dès son lancement.