Fortune Cookies – Présentation et avis sur la nouvelle de chez Bragelonne

Si nous avons beaucoup parlé de romans de Science-Fiction ces derniers temps, avec notamment Thin Air et Seule dans L’Espace, nous n’en oublions pas que le genre est vaste et parfois moins surréaliste que ce à quoi nous ont habitué les ténors de la littérature futuriste. L’anticipation, sous-genre à part entière, peut autant situer ses récits dans des univers lointains que sur une planète Terre à première vue parfaitement contemporaine. C’est d’ailleurs sa grande force, qui a permis à des romans tels que 1984 ou Substance Mort d’être aussi mémorables.

Dans un registre très similaire, Market Forces dont nous parlions récemment pourrait prendre place sur le pas de notre porte, tant son époque et ses spécificités semblent proches. Autre récit, autre auteure, Fortune Cookies s’intéresse quant à lui à ce que la France deviendrait dans une situation où l’état d’urgence perdurerait. Une nouvelle assez courte, d’un peu plus de 200 pages seulement, dans laquelle Silène Edgar nous confie, de son propre aveu, ses craintes concernant l’avenir du pays, mais aussi de l’Europe toute entière.

Un roman politique ?

À l’origine professeure de français, Silène Edgar finit par s’essayer à l’écriture. Elle ne tarde pas à évoluer dans le milieu avec une certaine aisance. Pour autant, son parcours n’est pas des plus habituels, puisque c’est avec des récits pour jeunes lecteurs qu’elle débute. Elle compte désormais une quinzaine de romans pour enfants et / ou adolescents. Mais ce n’est pas tout. L’auteure française s’essaye aussi aux romans historiques, avec trois ouvrages traitant de trois époques différentes. Petit écho à Cathares 1198, pendant que nous y sommes, récit plutôt intéressant que nous chroniquions il y a peu.

Après cela, Silène Edgar publie Fortune Cookies. Nous sommes alors en 2012, la France vient tout juste de perdre son AA+, la crise économique fait rage, et les attentats qui ont secoué le pays au cours de la dernière décennie n’ont pas encore eu lieu. Pourtant, l’auteure nous parle d’un sujet que nous connaissons bien, puisqu’il s’agit de l’état d’urgence. Une situation dans laquelle l’autorité politique s’octroie plus se pouvoirs, afin de faire face à une engeance nécessitant des mesures particulières. Comme une pandémie, par exemple…

Il aura fallu attendre 2021, et l’intervention de Bragelonne, pour que Fortune Cookies soit édité à nouveau. Pourtant, à en croire la très courte préface de l’auteure, celle-ci ne désirait pas forcément voir revenir ce récit. Et pour cause, à l’heure où elle l’écrivait, il faisait grossièrement office d’exutoire pour elle, pour ses peurs. Mais, neuf ans plus tard, après une crise sanitaire sans précédent qui a nécessité que l’état d’urgence se durcisse en France, cette même nouvelle n’a plus la même signification du tout !

Vous l’aurez compris, Fortune Cookies aborde donc un sujet politique, et de surcroît qui nous touche directement. Quel que soit le prisme utilisé pour observer cette situation, il apparaît rapidement une véritable intention derrière le texte. Une intention plus évidente que chez Philip Kindred Dick, et tout autant que chez George Orwell. Bref, si vous cherchiez une lecture rafraîchissante pour vous faire oublier les tracas du quotidien, pour mettre de coté quelques heures la crise sanitaire et l’état d’urgence, alors vous frappez à la mauvaise porte !

Malgré tout, le sujet demeure intéressant, et n’est que trop peu traité dans la littérature actuelle. Ainsi, en dépit d’un aspect politique qui pourra rebuter, il apparaît que ce court récit a quelques petites choses à nous apprendre, et surtout se veut dédié à faire réfléchir le lecteur. À ce dernier de déterminer ce qu’il recherche lorsqu’il ouvre un livre.

La résistance par la désobéissance

Fortune Cookies, c’est l’histoire de Blanche et de Hadrien, couple de jeunes adultes vivant en Bretagne, devant faire face à une coupure de courant sans précédent. Et s’ils ont l’habitude du phénomène par chez eux, il n’en demeure pas moins que la coupure généralisée de réseau téléphonique et d’internet qui l’accompagne cette fois n’a rien de rassurant. D’autant plus parce que leur fille, Élisabeth, est en Espagne, partie en vacances avec ses grands-parents. L’inquiétude gagne vite le couple, et plus particulièrement Blanche.

Lorsque le courant revient, les médias parlent d’une explosion du prix des carburants, et plus généralement de l’énergie. Mais toujours impossible de contacter Élisabeth et les parents de Blanche. La situation n’est d’ailleurs pas partie pour s’améliorer. Il semblerait en effet que quelque chose se trame au sud de la France, mais personne ne semble trop savoir de quoi il s’agit. Jusqu’à ce que l’hypothèse d’une guerre fasse surface, et que de plus en plus de preuves viennent l’étayer. Il va falloir récupérer Élisabeth, et vite !

Pas particulièrement original sur la manière dont il aborde le sujet de l’état d’urgence, et plus généralement les dérives du pouvoir politique, Fortune Cookies se dote de personnages forts auxquels on s’attache malgré le peu de pages que compte son récit. C’est d’ailleurs sa principale qualité, qui occulte par moment le manque de profondeur de la nouvelle. Enfin n’allez pas croire que nous avons passé un mauvais moment, loin de là. Puisqu’à défaut de viser haut, Fortune Cookies vise juste, et se révèle divertissant.

Ce que l’on pourrait lui reprocher en revanche, c’est que malgré d’évidentes et excellentes inspirations, notamment La Route de Cormac McCarthy et bien sûr 1984 de George Orwell, le récit de Silène Edgar ne va clairement pas assez loin. Il ne fait qu’effleurer les sujets contre lesquels l’auteure veut nous mettre en garde, sur lesquels elle veut nous faire réfléchir. Mais surtout il se révèle un peu trop quelconque et gentillet dans la manière dont il traite la violence à laquelle il veut nous faire croire tout du long.

Ce qui est fort dommage, puisqu’à coté de cela Fortune Cookies jouit de grandes qualités d’écriture, surtout dans ses dialogues. Par ailleurs, le fait que le récit se scinde véritablement en deux lui confère un rythme agréable à suivre, et un suspens captivant. On a véritablement du mal à lâcher le livre une fois les deux premiers chapitres ingurgités, et la fin arrive très vite. Une fin plutôt intéressante d’ailleurs, qui contrebalance un brin la manière un peu trop sobre et enfantine avec laquelle se déroule le récit.

Faut-il craquer pour Fortune Cookies ?

Il est certain que le sujet qu’aborde la nouvelle de Silène Edgar est intéressant, de surcroît parfaitement d’actualité malgré le fait qu’elle date de 2012. Et quiconque n’étant pas allergique à la politique y trouvera certaines pistes de réflexions intéressantes. De même, les personnages dépeints dans ce récit, allant en s’assombrissant, sont attachants, et la manière dont l’auteure écrit ses dialogues rajoute à leur aspect crédible.

Cela étant, malgré quelques qualités certaines, nous reprocherons à Fortune Cookies son petit manque de profondeur, et surtout le fait qu’il n’aille clairement pas assez loin. Parce qu’il y avait quelque chose à faire autour du sujet, quelque chose de puissant, à coté duquel on passe finalement en trop grande partie, alors même que la nouvelle s’inspire des plus grands romans d’anticipation dystopique que l’on ait vu.

Fortune Cookies est ainsi perdu quelque part entre sa volonté de raconter quelque chose de fort, et son évidente retenue. Une retenue sans laquelle nous vous aurions vivement conseillé la nouvelle de Silène Edgar. Malheureusement, malgré des qualités certaines, nous ne pouvons qu’émettre quelques réserves quant à ce récit. Il peut néanmoins s’agir d’un sujet d’étude intéressant pour des jeunes lecteurs, de préférence adolescents.