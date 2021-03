Fortnite : Le trailer de la Crise Zéro a été co-réalisé par les frères Russo (Avengers: Endgame)

Même si vous ne jouez pas à Fortnite, vous avez peut-être vu passer le trailer du final de la Crise Zero, qui lançait la saison 6 du Chapitre 2 du jeu. Cette vidéo a impressionné par sa qualité de mise en scène, mêlant ainsi habilement plusieurs personnages qui sont apparus durant la saison 5 de Fortnite. Et si ce trailer a donné une impression de familiarité aux fans du Marvel Cinematic Universe, ce n’est pas pour rien.

Du cinéma au jeu

Variety nous apprend que Joe et Anthony Russo, qui sont notamment les réalisateurs des deux derniers films Avengers, ont participé à la réalisation de cette bande-annonce. Les deux frères ont exprimé leur amour pour le jeu et la façon dont il mêle différents personnages de la pop culture.

Donald Mustard, directeur créatif chez Epic, explique alors que les frères Russo étaient le meilleur choix pour réaliser une vidéo qui rassemblait autant de personnages grâce à leur expertise sur les derniers films Avengers. On comprend mieux les allures « Endgame » du trailer maintenant.

