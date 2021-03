Fortnite : Des Joy-Con en édition limitée seront disponibles prochainement

L’actualité autour de Fortnite bat son plein depuis ce matin puisque la saison 6 du Chapitre 2 est enfin arrivée, avec pas mal de bouleversements en jeu. Nintendo profite de cet engouement autour du titre pour annoncer que des Joy-Con aux couleurs du jeu seront bientôt disponibles.

Une édition spéciale pas si spéciale

Ces manettes Joy-Con édition Fortnite débarquent le 04/06 avec : ✅ Un Joy-Con bleu et un Joy-Con jaune au design unique

✅ 500 V-Bucks

✅ Un code de téléchargement pour des objets cosmétiques pic.twitter.com/sAXBQY4SAj — Nintendo France (@NintendoFrance) March 15, 2021

Après avoir produit une console Nintendo Switch édition spéciale Fortnite, avec un dock et des Joy-Con uniques, Nintendo collabore à nouveau avec le jeu d’Epic Games pour nous présenter des Joy-Con vendus séparément de la console.

Il s’agira donc d’une paire de Joy-Con bleu et jaune, relativement classique, qui contiendra en plus un code avec 500 V-Bucks et le Pack d’objets cosmétiques Force Féroce.

Cette paire sera disponible à l’achat dès le 4 juin prochain. En attendant, n’hésitez pas à consulter tous nos articles concernant la nouvelle saison de Fortnite, avec toutes les nouveautés, le trailer de la Crise Zéro et enfin la nouvelle carte du jeu.