Fortnite : Dragon Ball est de retour avec des skins de Gohan et Piccolo

Fortnite multiplie les collaborations et s’intéresse de plus en plus au monde des mangas et animes. Entre Naruto, My Hero Academia et Dragon Ball, le Battle Royale d’Epic Games a déjà permis à de nombreux fans de se procurer des skins à l’image de leurs héros favoris, notamment avec les personnages de l’univers imaginé par Akira Toriyama. Mais comme ce monde est justement très vaste, fourmillant de protagonistes cultes, le studio n’hésite pas collaborer à nouveau avec la Toei pour s’offrir davantage de skins Dragon Ball.

Le roster Dragon Ball continue de s’agrandir

Après Goku, Vegeta, Bulma et Beerus, place à Gohan et Piccolo, les deux stars du dernier film en date de la saga. Le duo arrive grâce à la mise à jour 23.20 dans des packs respectifs qui contiennent :

Pack Gohan : Skin Son Gohan (peut se transformer en Super Saiyan) Emote Accumulation de ki de Gohan L’accessoire de dos Cape de Gohan Pioche Hache bestiale de Gohan Planeur Capsule N°576

: Pack Piccolo : Skin Piccolo (peut activer le skin Eveil de puissance) Emote Accumulation de ki de Piccolo L’accessoire de dos Cape et turban de Piccolo L’accessoire de dos Symbole de démon de Piccolo La pioche Maison portative de Piccolo Le planeur Aéronef de l’armée du Ruban Rouge

:

Les quêtes hebdomadaires Dragon Ball sont de retour sur l’île d’aventure du même nom (code d’île 5642-8525-5429), et permettent d’avoir accès à l’aérosol Gohan Beast et à l’aérosol Piccolo Orange.

N’hésitez pas à consulter nos guides pour en savoir plus sur Fortnite.