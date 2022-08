Dragon Ball arrive aujourd’hui dans Fortnite, voici les premières images

Epic Games l’avait teasé, les leaks s’accumulaient, et c’est désormais le grand jour. Après Naruto, la licence Dragon Ball fait aujourd’hui son entrée dans Fortnite avec une collaboration d’envergure, qui doit être attendu au tournant par les fans du jeu et du manga. On découvre maintenant tous les détails à propos de cet événement spécial, qui permet à Goku et ses amis de s’inviter dans le Battle Royale.

La fusion de deux mastodontes

Cette collaboration spéciale permet donc de voir débarquer des skins de Goku, Vegeta, Beerus et même Bulma au sein de Fortnite.

Goku aura droit à pas moins de trois styles alternatifs à ses transformations en Super Saiyan, Super Saiyan Bleu et en Ultra Instinct. Il en est de même pour Vegeta (sans l’Ultra Instinct évidemment), tandis que Bulma aura aussi accès à sa tenue de laboratoire.

Côté accessoires, on retrouvera les éléments suivants en accessoires de dos :

Bâton magique (Nyoibo)

Poisson oracle

Carapace de Kamesennin

Pour ce qui est du reste des accessoires, on retrouvera :

Pioche Bâton magique (Nyoibo)

Pioche Bâton de Kamesennin

Planeur Nuage magique (Kinto-un)

Planeur Nacelle

L’emote Accumulation de ki

L’emote Danse de fusion

L’emote Concentration de ki

Le tour des événements

De nouvelles quêtes sont au programme dans l’onglet « Libérez votre puissance ! », disponible jusqu’au 30 août à 10 heures. On pourra maintenant avoir accès à des livraisons spéciales qui permettront de mettre la main sur le fameux nuage magique de Goku, ainsi qu’à l’attaque Kamehama pour détruire vos ennemis.

Vous pourrez vous confronter à certains adversaires avec les Tableaux des Duels, qui mettront en place des duels (forcément) en vous indiquant la position de votre adversaire à éliminer rapidement.

La maison de Tortue Géniale fera aussi son apparition, et vous y trouverez Bulma qui vous échangera quelques objets à conditions de vous séparer de vos lingots.

L’île d’aventure Dragon Ball sera disponible dès le 19 août avec des courses d’anneaux et d’obstacles dans des lieux mythiques du manga. Le Tournoi du plus fort ouvrira quant à lui ses portes dès le 18 août avec une compétition à gagner en duo, et des récompenses comme :

Classement dans les 50% supérieurs : l’emote Vegeta fâché

8 points gagnés au classement principal : l’icône de bannière Kanji de Goku

3 points Kaméhaméha gagnés : l’aérosol Repas de Beerus

Enfin, des épisodes de Dragon Ball Super seront diffusés entre aujourd’hui et le 17 septembre prochain. N’hésitez pas à consulter nos guides pour en savoir plus sur Fortnite.