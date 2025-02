Fortnite Chapitre 6 Saison 2 : La guerre est déclarée dans la nouvelle saison « Sans Foi, Ni Loi » disponible aujourd’hui

Sortez de votre bocal

On le découvre dans ce tout premier trailer pour cette nouvelle saison, le Chapitre 6 Saison 2 mettra à l’honneur les gangsters au sens large, le trailer diffusé suivant les pérégrinations d’un sac rempli de lingot, transféré de mains en mains pour parvenir jusqu’à ce qui semble être le chef de ce groupe de brigands, un loup blanc visible en arrière-plan du keyart, sous les notes de rap d’un certain Vito Cornichone. On repère également que désormais, nous pourrons entrer dans le train et piller son contenu, tandis que la saison promet d’être explosive entre braquages et autres pièges.

La Saison 2 du Chapitre 6 sera disponible aujourd’hui après la traditionnelle maintenance de plusieurs heures et durera plusieurs semaines. Pour rappel, Fortnite est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch et mobiles.