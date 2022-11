Forspoken : Après le parkour, le système de combat est passé au crible dans une nouvelle vidéo

Si vous êtes passez une tête à la Paris Games Week cette semaine, vous aurez l’occasion de tester Forspoken (si vous le voulez), qui est jouable pour la toute première fois en France. De quoi vous permettra de vous forger un premier avis sur le jeu et d’en comprendre ses différents mécanismes. Mais si le salon ne vous intéresse pas ou si vous n’avez pas les moyens de vous rendre, vous pouvez comptez sur Square Enix pour expliquer en long et en large le concept de Forspoken à travers une série de vidéos de gameplay.

Festival de magie en approche

La semaine dernière, le titre était mis en avant pour son système de parkour (magique) et c’est aujourd’hui au tour des combats d’être examinés à la loupe.

Frey aura donc 4 éléments à sa disposition avec la magie violette, la rouge, la bleue et la verte, qu’elle débloquera au fur et à mesure de son aventure. Chaque type de magie donne accès à pléthore de sorts différents, qui ont le mérite de varier les approches et d’offrir un spectacle visuel de tous les instants. Il y aura donc beaucoup de magies à connaître pour maitriser le système du combat du jeu, qui sera aussi enrichi par le parkour.

Forspoken sortira le 24 janvier 2023 sur PC et PlayStation 5.