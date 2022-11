Forspoken nous fait visiter le monde d’Athia dans sa nouvelle vidéo de gameplay

Square Enix a décidément mis les gros moyens du côté de la communication autour de Forspoken, sans doute parce que le jeu arrive en janvier (un mois bien difficile) et parce qu’il a été reporté à plusieurs reprises. C’est donc une série de vidéos qui nous est offerte et qui a commencé il y a quelques jours, avec un épisode sur le parkour magique, l’une des features phares du jeu, et un autre sur les combats. On découvre aujourd’hui une troisième vidéo de gameplay, qui s’attarde cette fois sur le monde que l’on va visiter.

Athia dévoile ses secrets

Frey nous emmène visiter les vastes étendues du monde d’Athia dans cette nouvelle vidéo, qui a pour but de nous montrer toutes les activités que l’on pourra effectuer pendant que l’on est pas trop occupé à sauver le peuple.

Entre les quêtes annexes à effectuer, les grandes stèles à trouver, les collectibles à aller chercher et les coffres dont la serrure est bloquée par un puzzle, Forspoken semble ici cocher toutes les cases du monde ouvert moderne, qui fourmille d’activités. Et il y a même des chats trop mignons à trouver, donc c’est une raison de plus pour explorer Athia.

Forspoken sortira le 24 janvier 2023 sur PC et PlayStation 5.