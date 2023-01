Forspoken : Notre test (et celui de certains médias) arrivera en retard

Il ne vous aura pas échappé que cette année 2023 devrait être riche en grosses sorties, qui demandent du temps pour être décortiquées et pour vous livrer un avis complet afin de vous conseiller au mieux. Dans cette optique et afin d’être encore plus transparent (et non pas de blâmer qui que ce soit) avec vous, lecteurs et lectrices d’ActuGaming, nous vous avons promis de vous tenir au courant de l’avancée de nos tests, comme nous avons pu le faire avec One Piece Odyssey. Ici, c’est de Forspoken dont il sera question.

Peu de tests avant la sortie

Notre rédaction n’ayant pas reçu le jeu suffisamment de temps avant l’embargo pour assurer des conditions de test tenables et agréables pour notre équipe, nous ne publierons pas de test de Forspoken avant quelques jours. Etant donné l’ouverture de son monde et sa durée de vie, nous ne souhaitons pas nous imposer un délai à notre testeur qui serait de toute façon impossible de tenir dans de bonnes conditions, c’est pourquoi notre test n’arrivera que dans quelques jours. Ce que nous pouvons nous permettre grâce à votre soutien inconditionnel.

Il semblerait également que nous ne sommes pas les seuls dans cette situation. Andy Robinson, rédacteur et propriétaire du réputé site VGC, a également déclaré sur Twitter qu’il n’y aurait pas de test chez eux. Un « événement extrêmement rare » pour eux comme le souligne le journaliste. D’autres confrères ou médias ont emboîté le pas et ont déclaré ne pas avoir reçu de codes, tels que Nick Calandra (rédacteur en chef de The Escapist), Jez Corden (de Windows Central) ou encore la chaîne Skill Up, mentionne avoir entendu au moins 7 médias majeurs n’ayant pas encore reçu de copie anticipée.

Bien sûr, cela ne veut absolument pas dire qu’il faut bouder le jeu à sa sortie, mais on vous conseille tout de même de rester prudent. Ce n’est jamais rassurant de voir un titre très attendu se faire discret auprès de la presse – et bon nombre de joueurs et joueuses veulent éviter une redite des sorties de Cyberpunk 2077 et Battlefield 2042. Rappelons que Forspoken a reçu des avis relativement mitigés lors de sa démo publique il y a quelques semaines, et que notre preview, réalisée sur plus de trois heures de jeu n’était pas très enthousiasmante non plus, malgré de bonnes idées. Temporiser les attentes est peut-être une bonne idée face à la frilosité de Square Enix d’envoyer les traditionnelles reviews à la presse mais n’effectuons pas de conclusion hâtive et attendons sa sortie fixée au 24 janvier prochain sur PC et PS5.

It looks like VGC sadly won't be publishing a Forspoken review on Monday, since Square Enix has decided not to supply us with code. That's an extremely rare occurrence for us, so read into it how you like. — Andy Robinson (@AndyPlaytonic) January 20, 2023

Yup, no code here either. — Nick Calandra (@nickjcal) January 20, 2023

Windows Central is also not in the Forspoken review party. https://t.co/c4guqNHsZA — Jez (@JezCorden) January 20, 2023

Vous pourrez cependant bientôt lire notre avis sur le jeu ainsi que découvrir de nombreux guides et astuces sur ce dernier, pour vous aider à bien débuter votre aventure dans le monde d’Athia. En attendant, vous pouvez retrouver nos impressions sur le jeu après y avoir passé quelques heures, et si le titre vous intéresse, n’hésitez pas à consulter notre interview avec Takeshi Aramaki, Takefumi Terada, et Raio Mitsuno.