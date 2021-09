Football Manager 2022 sera disponible Day One sur le Xbox Game Pass le 9 novembre

Microsoft joue de plus en plus la carte de la sortie Day One, c’est à dire le jour où ils sont commercialisés, des jeux dans le Xbox Game Pass. Cette fois-ci, c’est un autre titre en provenance d’un éditeur tiers qui sera ajouté dans le catalogue dès sa sortie, et pas des moindres, puisqu’il s’agit de Football Manager 2022.

Présent dans le catalogue dès le coup d’envoi

On apprend donc que Football Manager 2022 sera disponible dès le 9 novembre prochain, jour de la sortie du jeu, directement dans le Xbox Game Pass PC. Mais ce n’est pas tout, puis la version console Football Manager 2022 Xbox Edition sera également incluse dans le Xbox Game Pass Console. Version console qui profitera de contrôles encore plus adaptés à la manette, pour les allergiques du clavier-souris.

Vous pourrez ainsi profiter de votre même partie sur consoles et sur PC grâce au Play Anywhere, et il sera aussi possible d’y jouer via le Xbox Cloud Gaming.

Si el jeu vous intéresse, vous savez donc où le trouver à moindre frais lors de sa sortie le 9 novembre prochain. Le jeu sortira aussi sur iOS, Android et Nintendo Switch.