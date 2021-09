Xbox Game Pass : Final Fantasy XIII, Craftopia, The Artful Escape et bien d’autres en septembre

Le mois de septembre vient tout juste de débuter, et alors que la rentrée se profile pour beaucoup d’entre nous, Microsoft prévient ses abonnés que ce mois sera tout de même bien riche en sorties sur le Xbox Game Pass. Après une fin août chargée grâce à Psychonauts 2 ou Humankind, voici ce que nous réserve le début du mois de septembre sur le service.

Les jeux de septembre

Pour ce mois de septembre, on notera surtout le gros ajout de Final Fantasy XIII, qui arrivera sur consoles et PC. La saga Final Fantasy a déjà été largement représentée dans le Game Pass, et c’est au tour de cet épisode si décrié (à sa sortie) de faire le bonheur des abonnés. Voici le planning complet des sorties à venir dans le Xbox Game Pass :

Pour les jeux qui quittent le programme, voici la liste :