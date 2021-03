Alors que l’Oculus Quest 2 est sorti depuis maintenant quelques mois, avec des sorties remarquées comme The Clim 2 récemment, le catalogue se dote d’un tout nouvel atout avec Flow Weaver. Développé par Stitch Media et Silverstring Media, vous allez devoir utiliser la magie pour tenter d’échapper à des ravisseurs inconnus, le tout en VR.

Le titre est disponible dès aujourd’hui sur Oculus Quest et Oculus Quest 2 mais également sur Oculus Rift

Oculus reparo

Que les amateurs de magie et d’escape game soient attentifs : vous allez pouvoir résoudre tout un tas d’énigmes et emprunter des portails dimensionnels dans Flow Weaver. Vous pourrez notamment acquérir de nouvelles compétences et de nouveaux sorts en fonction de votre avancée en jeu.

Vous permettant d’explorer pas moins de sept dimensions, vous devrez découvrir comment chacune d’elle affecte le monde à sa manière et déjouer tous les secrets et mystères de cet, tout en suivant une trame narrative qui vous permettra de vous échapper.

Avec une durée de vie annoncée d’un peu plus de 3 heures, Flow Weaver est disponible sur Oculus Quest et Quest 2 via boutique officielle Oculus mais le titre sera également disponible ce jour sur Oculus Rift via Steam.