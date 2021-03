Flow Weaver

Flow Weaver est un jeu de puzzle en réalité virtuelle où on incarne un Flow Weaver, un magicien capable de voyager entre les dimensions. Piégé dans un cellule, le titre reprend les codes d'un escape game. Le joueur doit alors comprendre comment chaque dimension affecte le monde du jeu pour résoudre les différentes énigmes et puzzles de celui-ci. Au cours de l'aventure, le protagoniste se verra attribuer de nouveaux sorts et compétences qui seront d'autant d'armes à se servir pour retrouver sa liberté.