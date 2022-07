Accueil » Actualités » Flintlock The Siege of Dawn : Un Action RPG prometteur ? Tout savoir en vidéo

Même s’il avait été annoncé en amont, c’est lors que la dernière conférence Xbox-Bethesda que Flintlock The Siege of Dawn a marqué les esprits, avec un trailer qui a montré toutes les ambitions du titre.

Mais puisqu’il est encore relativement inconnu pour le grand public, on lui consacre aujourd’hui une vidéo qui revient en détail sur ce qu’il faut attendre de ce AA pas comme les autres, qui vise très haut et qui pourrait s’imposer comme l’un des Action-RPG à suivre de très près en 2023.

Flintlock: The Siege of Dawn sera disponible sur PC (via Steam et Epic Games Store), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series. Il sera directement inclus dans le Xbox Game Pass dès sa sortie.