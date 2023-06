Flintlock: The Siege of Dawn prend un peu de retard et ne sortira qu’en 2024

La fin d’année était de toute façon trop remplie

Aux dernières nouvelles, l’action-RPG était prévu pour ce début d’année 2023 mais on a très vite pu comprendre que le studio ne pourrait pas tenir cet engagement. Après quelques semaines de silence, le verdict est tombé : Flintlock: The Siege of Dawn est repoussé à 2024.

We want to update our fans on the development of Flintlock: The Siege of Dawn. To make Flintlock the absolute best experience it can be at launch, we have made the decision to move the game’s release to 2024. (1/4) — Flintlock: The Siege of Dawn (@PlayFlintlock) June 16, 2023

Le studio explique tout simplement avoir besoin d’un peu plus de temps pour donner vie à sa vision, étant donné là qu’il s’agit d’un titre assez ambitieux pour une équipe plus réduite qu’on pourrait ne le penser. Aucune date précise n’est donnée, mais on sait au moins qu’il faudra attendre encore un peu plus longtemps que prévu.

Flintlock: The Siege of Dawn sera disponible sur PC (via Steam et Epic Games Store), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series. Il sera directement inclus dans le Xbox Game Pass dès sa sortie. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur le titre, n’hésitez pas à consulter notre aperçu.