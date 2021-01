Fitness Boxing 2 frappe fort avec ses chiffres de vente

En 2018, Fitness Boxing vous voulait du bien, en proposant un coaching sportif de poche à qui souhaitait reprendre une activité physique. Deux ans plus tard, et en plein confinement, débarquait Fitness Boxing 2 : Rhythm and Exercises. Une suite qui a déjà trouvé son public, moins de deux mois après sa sortie sur Nintendo Switch.

Déjà un demi million de copies écoulées

On a vite fait d’associer jeux de fitness et Nintendo Wii, tant la console au Motion Control a reçu de titres mettant en avant leur aspect sportif. Même la Wii Balance Board s’y est mise, avec plusieurs outils de remise en forme. Mais on a tout aussi vite fait d’oublier que la Switch possède elle aussi une technologie de contrôle par le mouvement. Ce qui en fait la machine idéale pour poursuivre cette longue lignée initiée deux générations de consoles plus tôt.

Et certains l’ont bien compris, puisque quatre ans (ou presque) après la sortie de cette console hybride, on compte une bonne poignée de titres se voulant « sportifs » dans sa très vaste bibliothèque. Parmi eux, Fitness Boxing 2 : Rhythm and Exercises brille par une longue liste de qualités, et une efficacité convenable. De quoi en faire le meilleur jeu de fitness de la machine. On vous en disait plus dans notre test qui paraissait le mois dernier.

Il est plutôt surprenant de constater, cette semaine, ses premiers chiffres de vente, tout simplement énormes pour un titre du genre. Un mois et demie après sa sortie, le titre aurait déjà atteint les 500 000 copies écoulées à travers le monde. Un score que le titre doit sans doute à sa période de sortie, puisqu’il débarquait en plein confinement. On imagine que nombreux sont ceux qui ont craqué pour pouvoir se remettre au sport sans avoir à sortir de chez eux.