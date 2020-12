Se mettre au sport n’est pas une mince affaire, surtout lorsque c’est la première fois. Certains développeurs de jeu vidéo l’ont bien compris, se mettant à l’ouvrage sur des titres permettant de faire de l’exercice simplement et sans aucune pression devant sa TV. Un genre à part, que l’on trouvait par légions sur Nintendo Wii, puisque la machine se dotait de Motion Control, et accueillait même la Wii Balance Board après quelques années d’existence. Une véritable aubaine !

La Wii laissa place à la Wii U, qui eut elle aussi droit à quelques représentants de ces jeux à part. Puis ce fut au tour de la Switch, une console hybride, à la fois portable et de salon, qui a le bon goût d’embarquer des manettes permettant à leur tour le Motion Control : les Joy-Con. Et bonne nouvelle pour les amoureux du sport de salon, la recette fonctionne encore sur cette récente machine, qui compte désormais une bonne poignée de représentants du genre.

En 2018, Fitness Boxing interpellait avec son concept sympathique et ses mécaniques simples mais efficaces. Cette année, Imagineer a conçu un second volet, débarquant un mois avant les fêtes. Fitness Boxing 2 : Rhythm and Exercises a pour ambition d’améliorer la recette de son prédécesseur, voire de la rendre plus ludique, pour correspondre à un public plus large encore. Va-t-on pouvoir reprendre les exercices physiques pendant le confinement ?

Conditions du test : Nous avons incorporé Fitness Boxing 2 à une routine sportive pendant près d’une semaine. Notez que nous y avons joué exclusivement via une Switch classique, sur TV. Il est néanmoins compatible avec le modèle Lite, à condition de posséder des Joy-Con.

Reprendre le sport, mais dans son salon

Quiconque a vulgairement lâché le sport après le lycée a un jour connu cette réflexion : il va être compliqué de s’y remettre. Nombreux sont ceux qui prennent néanmoins leur courage à deux mains parvenus à l’âge adulte, se remettant par exemple au jogging. Mais le déclic ne survient pas forcément de la même manière chez tout le monde. Certains ont même de véritables réticences à se mettre au sport, le regard des passants n’aidant guère, ou le temps manquant. Et c’est là que peuvent entrer en scène les jeux comme Fitness Boxing et sa suite.

Le premier opus avait pour lui une interface colorée et des exercices simples, faciles à apprendre et à reproduire. Fitness Boxing 2 : Rhythm and Exercises ne change pas grand-chose à cette recette. Et en un sens, c’est très bien ainsi. Les différents enchaînements sont similaires à ce que proposait le précédent et l’apprentissage est immédiat, sinon rapide. Quant à l’interface, elle n’est plus aussi bariolée que par le passé, et se dote d’un aspect blanc un brin austère, que l’on troque néanmoins pour des décors chatoyants une fois les hostilités débutées.

Entendons-nous bien, malgré le nom plutôt évocateur, vous n’apprendrez pas la boxe en jouant. En réalité, le titre se contente de vous faire perdre des calories et de muscler certaines parties de votre corps. Et ce en vous invitant à réaliser différents mouvements de boxe, allant des coups simples aux plus compliqués, en passant par les esquives. Il vous faudra aussi être réactifs sur vos pieds, puisque fitness boxing oblige, on vous invite à vous balancer constamment de jambe gauche à jambe droite, sur le rythme de la musique, voire de prendre appui pendant un coup.

Notez que nous parlons d’invitation, non d’obligation. Car dans les faits, on peut obtenir de très bonnes notes à chaque exercice sans bouger de son canapé, juste en mimant des coups secs avec nos bras, Joy-Con en main. Fitness Boxing 2 reconnaît donc la vivacité des mouvements, mais pas le mouvement en lui-même. Et il faut avouer que cela peut perturber, d’autant que la reconnaissance n’est pas toujours au point. Un détail qui faisait déjà défaut au premier volet d’ailleurs. Cela étant, si l’on est motivé, alors le titre remplit pleinement son office.

Autrement dit, si votre projet est simplement de perdre des calories et de muscler le haut de votre corps, voire vos jambes, alors vous trouverez un coach personnalisé avec Fitness Boxing 2. Le titre permet en effet d’adapter ses exercices à son niveau et à son temps, en modulant ses leçons du jour. Il vous est demandé d’entrer vos informations (âge, poids, taille) et votre objectif, et le suivi est plutôt intéressant, donnant même une estimation des calories dépensées. En bref, tout est là pour vous accompagner dans votre perte de poids ou votre remise en forme.

Ludique juste ce qu’il faut

La recette est donc pratiquement identique à celle du premier volet, paru il y a deux ans. Les seuls véritables changements se situent globalement dans les différents coachs, au nombre de neuf, dans l’habillage et dans les vingt-trois morceaux proposés. Des thèmes musicaux connus, à l’exception de trois originaux, qui sont néanmoins présents ici dans une version simplifiée. En d’autres termes, sans parole, et reproduits sur un synthé un brin dégueulasse. Enfin passons, il faut avouer que la sélection fait bien son boulot malgré tout, c’est à dire motiver à bouger !

Les mécaniques de gameplay ne changent pas non plus, rappelant un brin ce que propose ARMS. On retrouve donc une petite liste d’actions à effectuer. À chaque exercice, le coach nous prépare brièvement en nous faisant exécuter chaque coup ou déplacement tour à tour, puis on est lancé dans le grand bain avec des enchaînements qui gagnent en intensité. Bien sûr, comme nous vous l’indiquions plus haut, il est possible de tromper le jeu, et donc de ne pas faire de sport… Cela étant, si vous vous lancez sérieusement, vous allez transpirer, et pas qu’un peu si vous paramétrez des séances longues.

Chacun aura néanmoins son avis sur les différents coachs, qui sont là pour motiver pendant l’effort et pour expliquer les exercices et étirements. Certains les trouveront justes, motivants, clairs. D’autres auront probablement plus de mal avec ce coté didactique constant du jeu, qui ne laisse jamais l’occasion de se lancer dans une série de coups seul, simplement pour se défouler sans avoir quelqu’un sur le dos. Cela étant, on retrouve l’aspect personnalisation du premier épisode, et celui-ci fonctionne plutôt bien. On se sent rapidement récompensé pour ses efforts.

Enfin, notez qu’il est possible de suivre sa progression, et que cela peut avoir quelque chose de pratique, mais aussi de grisant. Se lancer dans une activité physique seul ne permet pas forcément de comptabiliser ses améliorations, mais parvenir à le faire via Fitness Boxing 2 fait du bien, dans la mesure où l’on est assidu. On se sent véritablement progresser, assez rapidement de surcroît, ce qui peut être suffisant pour convaincre à se fixer des objectifs sur le long terme. Voire même à reprendre une activité physique plus soutenue et complète.