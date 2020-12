Fire Emblem Heroes : le Livre V est disponible, voici ce qu’il apporte

Juste avant de passer à la nouvelle année et de fêter son anniversaire, Fire Emblem Heroes continue son récit avec l’arrivée du Livre V, et donc de la mise à jour 5.0 du titre. Voici tout ce qu’elle change et apporte au jeu.

Les changements de la mise à jour 5.0

Tout d’abord, les deux premiers chapitres de ce Livre V sont désormais disponibles. Il met en scène des personnages issus du royaume de Niðavellir, usant d’une énergie qui puise dans la magie et dans la science, qui va s’en prendre à Alfonse et les autres à travers une nouvelle guerre.

En complétant la dernière bataille du premier chapitre, vous obtiendrez alors Reginn, princesse de Niðavellir, dans sa version 5 étoiles.

Ce personnage est aussi disponible en invocation avec une nouvelle bannière, qui met également en avant des héros de Fire Emblem: The Sacred Stones, à savoir:

Selena

Obsidian

Natasha

Concernant les focus, les pourcentages d’invocations vont subir un léger changement. Lorsque vous invoquerez un personnage 5 étoiles qui n’est pas un personnage du focus, votre pourcentage ne redescendra pas directement à 3%. Il ne pourra baisser que de 2%, au maximum.

Les Raids célestes ont aussi droit à quelques équilibrages, notamment pour les pertes de rang et les gains qui sont dorénavant modifiés. On note que de nouvelles armes font leur apparition et que de nouveaux livrets militaires limités sont disponibles.

Bien entendu, des quêtes vous permettront de gagner quelques objets comme des orbes, et des événements sont à venir dans ce Fire Emblem Heroes, à commencer par une nouvelle édition des Liens d’Amitié, déjà disponible.