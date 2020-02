Le plus gros succès mobile de Nintendo a soufflé aujourd’hui les bougies de son troisième anniversaire. Fire Emblem Heroes nous propose donc un nouvel épisode du FEH Channel, qui nous explique comment sera célébré cet événement à travers tout le mois de février.

Des cadeaux et des bannières en plus

Tout d’abord, les joueurs ont droit à de nouvelles bannières Focus, qui mettent en avant les Héros Légendaires apparus au cours de ces trois dernières années. Chaque semaine, une bannière sera proposée, et cela commence dès aujourd’hui avec Alm, Eliwood, Micaiah et Camilla. Chaque jour, un ticket de première invocation sera distribué pour ce Focus spécial.

Par ailleurs, les résultats du quatrième vote « Choisissez vos héros » ont été dévoilés. Sans grande surprise, ce sont les personnages issus de Fire Emblem: Three Houses qui en sont les grands gagnants, avec un monopole complet des premières places. Voici donc les prochains Héros Légendaires qui arriveront sous peu dans le jeu :

1re place féminine : Edelgard

2e place féminine : Lysithea

1er place masculine : Dimitri

2e place masculine : Claude

En plus de cela, un Focus spécial et exceptionnel a été mis en place. Il ne permet qu’un seul tirage, mais il garantit un héros 5 étoiles à la clé. Cette bannière met en avant les héros spéciaux, qui apparaissent lors des événements de l’été, Noël, la Saint-Valentin et autres. Choisissiez donc bien la couleur du héros que vous souhaitez, vous n’aurez droit qu’à une seule chance !

En parlant de Saint-Valentin, un Focus spécial autour de cette fête a été dévoilé. Il s’intéressera aux héros de Fire Emblem: Shadows of Valentia, et proposera des nouvelles versions pour certains personnages. Voici les héros concernés :

Alm et Celica (unité Duo)

(unité Duo) Faye

Conrad (aussi disponible en version 4 étoiles)

(aussi disponible en version 4 étoiles) Rudolf

Ces personnages seront au coeur de la prochaine Tourmente +, et il sera possible de débloquer gratuitement Silque au cours de cet événement qui aura lieu dès le 7 février.

Parmi les autres cadeaux de cet anniversaire, on retrouve des quêtes quotidiennes, des cartes journalières, le retour des batailles de héros liés et des bonus de connexion. Vous pouvez également voter pour le sondage « Un héros émerge 2020 ». Il permettra d’élire les héros les plus populaires et de les confronter dans un tournoi à la fin du mois. Le héros qui remportera la victoire sera offert à tous les joueurs de Fire Emblem Heroes.

Le Pass FEH, un abonnement mensuel

Mais la grosse nouveauté de cet anniversaire, c’est la mise en place d’un abonnement payant, le Pass FEH. Ce dernier permettra aux joueurs de bénéficier de cinq bonus :

Les héros resplendissants

Il s’agit de héros 5 étoiles avec des costumes spéciaux. Les premiers seront Lyn, avec un costume de Nifl, et Cordelia en armure du royaume d’Askr. Si vous possédez déjà la version de base de Lyn (unité rouge, épéiste), vous pourrez changez son costume et ses illustrations pour celle-ci, et il en est de même pour Cordelia. Deux unités seront distribuées par mois, et si vous avez loupé la version souhaitée, vous pourrez l’acheter individuellement plus tard.

Des quêtes exclusives

En plus des héros supplémentaires, les possesseurs de l’abonnement auront droit à des quêtes additionnelles avec des orbes et des objets à la clé. Ces quêtes apparaîtront deux fois par mois.

Un soutient d’invocateur élargi

Tous les joueurs sont capables d’apporter leur soutient d’invocateur à une unité, pour lui conférer un bonus. Mais les possesseurs du pass pourront désormais en sélectionner trois.

Fonction : rejouer un tour

Une nouvelle fonctionnalité sera présente, et permettra de rejouer le tour précédent si vous n’avez pas encore bougé d’unités ce tour-ci. Si c’est le cas, vous pourrez seulement revenir au début de ce tour. Cette fonction n’apparaîtra pas dans le Colisée ou la tour d’Aether.

Fonction : carte automatique

Il sera possible de lancer des combats automatiquement sans avoir à rester devant votre écran. Par exemple, selon votre endurance, vous pourrez lancer 10 fois une seule et même carte de la Tour d’Entrainement sans avoir à retoucher le jeu pour relancer la carte. Cela marchera également dans la Tourmente et d’autres modes de jeu.

Mais pour avoir droit à cela, il faudra débourser la somme de 11,49 euros par mois. Un prix qui pourra sembler excessif, mais qui fera assurément grimper encore plus les revenus de ce Fire Emblem Heroes, déjà énormes en comparaison avec les autres titres mobiles Nintendo.