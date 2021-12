Fire Emblem Heroes passe au livre VI et ajoute un vrai mode PvP

Fire Emblem Heroes est assurément l’un des jeux les plus lucratifs de Nintendo sur mobiles, et le jeu s’approche doucement de son cinquième anniversaire. Avant cela, l’histoire principale du titre continue avec la sortie du Livre VI, et après un tour du côté de Niðavellir dans le Livre V, cette nouvelle aventure revient à Askr, avec quelques nouveautés au programme.

Le Livre VI et ses nouveaux personnages

On découvre tout d’abord une première cinématique pour ce livre VI, qui revient donc à la lutte entre Askr et Embla, alors que la paix semblait régner entre les deux royaumes.

Cette fois-ci, ce n’est pas Veronica qui cause des problème, bien au contraire, mais de mystérieux ennemis, qui ne sont autres que les serviteurs du dragon Embla.

Pour aider le royaume d’Askr, une nouvelle héroïne rejoint la bataille, à savoir Ash, vassale d’Askr. Il s’agira d’un nouveau personnage 5 étoiles offert à tout le monde en termine le premier chapitre du Livre VI, qui sortira demain.

Dès demain, une nouvelle bannière sera aussi mis en place, avec l’arrivée de nouveaux personnages en provenance de Fire Emblem Awakening, à savoir :

Priam, Héros de l’aube

Flavia, Khan de l’Est

Basilio, Khan de l’Ouest

Miriel, Savant habile.

Cette dernière sera d’ailleurs offert en réalisant des quêtes, tandis que Yen’fay, Lame de légende pourra être aussi débloqué en terminant la Grande bataille qui lui est dédiée. De plus, Ash sera également au cœur de cette bannière.

Les nouveautés de la version 6.0

Dans l’épisode du FEH Channel que l’on peut découvrir aujourd’hui, on notera par exemple l’arrivée des cartes de profil, de nouveaux filtres, de nouvelles armes à raffiner et quelques autres nouveautés mineures, mais on retiendra surtout l’arrivée du mode Duels d’invocateurs, qui marque enfin l’arrivée d’un vrai mode PvP en temps réel pour le jeu.

Jusqu’ici, l’arène permettait les équipes d’autres joueurs et joueuses, mais pas en temps réel. Ici, chacun jouera à son tour, avec des temps d’actions prédéfinis. Chacun pourra choisir un champion dans son équipe, qui va bénéficier d’un talent en plus. Celui qui gagnera le plus de points en éliminant les unités adverses remportera la partie.

Vous pouvez retrouver toutes les informations sur cette mise à jour via le site officiel du jeu. Fire Emblem Heroes est disponible gratuitement sur iOS et Android.