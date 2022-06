Final Fantasy XVI : La team Kingdom Hearts a aidé l’équipe en charge des combats

Noaki Yoshida a été très loquace dans les dernières interviews qu’il a accordé pour Final Fantasy XVI, et il faut dire qu’après des mois de silence, cela fait du bien d’en apprendre enfin un peu plus sur le jeu. On sait désormais pas mal de choses sur cet épisode, mais le producteur a déclaré de nombreux détails qui méritent que l’on s’y attarde, notamment sur la conception des combats, où la team Kingdom Hearts aurait apporté un sacré coup de main.

Les grandes équipes de Square Enix main dans la main

Chez Square Enix, les rois de l’Action-RPG, ce sont bien les membres de la team Kingdom Hearts. Et Naoki Yoshida révèle dans le Washington Post que même si Ryota Suzuki, qui a œuvré sur la licence Devil May Cry, est le chef d’orchestre des combats dans cet épisode, l’autre équipe phare de Square Enix a aussi participé au projet :

« La team Kingdom Hearts a été d’une grande aide en contribuant à ces combats en temps réels et à ces affrontements de boss. Je pense que l’on peut dire que les combats dans Final Fantasy XVI sont en quelque sorte une culmination de toute l’expérience passée de l’entreprise [Square Enix] ».

Si la saga Kingdom Hearts peut être critiquée sur pas mal de points (par des personnes de mauvaise foi bien sûr, Sora on t’aime), il faut reconnaitre que les combats de la série sont toujours des plus réussis. De quoi espérer le meilleur pour cet épisode, qui profitera donc aussi du travail de Ryota Suzuki.

Final Fantasy XVI arrivera sur PlayStation 5 dans le courant de l’été 2023.