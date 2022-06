Final Fantasy XVI : Pas d’open-world, compagnons… Plein de nouveaux détails dévoilés sur le jeu

Lorsque Naoki Yoshida est venu présenter le nouveau trailer de Final Fantasy XVI durant le dernier State of Play, il nous avait aussi promis que des interviews allaient arriver pour nous donner plus de détails sur cet épisode. On découvre aujourd’hui ces interviews édifiantes chez IGN, Game Informer et bien d’autres, qui permettent enfin d’avoir une idée plus précise du jeu, en allant de son absence d’open-world à son système de combat, en passant par la date de diffusion du prochain trailer.

Pas de monde ouvert, mais un vrai sentiment de voyage

Eh oui, vous l’aurez compris, Final Fantasy XVI ne sera pas un open-world. Yoshida indique que malgré l’absence de ce monde ouvert, des larges zones seront présentes, et que le jeu s’inspire tout de même des RPG AAA open-world de ces dernières années :

« Pour apporter une histoire qui donne l’impression qu’elle s’étend sur tout le monde et au-delà, nous avons décidé d’éviter un monde ouvert qui nous limite à un seul espace mondial ouvert, et de nous concentrer plutôt sur une conception de jeu basée sur plusieurs zones indépendantes qui peut donner aux joueurs une meilleure sensation de voyager à travers le monde. »

On peut donc imaginer une structure à la Dragon Age Inquisition ou encore Légendes Pokémon Arceus, avec peut-être chaque nation qui possèderait sa propre carte ?

Le système de combat se précise

Comme on pouvait déjà le deviner avec le dernier trailer, Clive basera ses attaques et ses enchaînements sur le pouvoir des Primordiaux. Chacun des Primordiaux aura droit à son propre arbre de compétences pour Clive, et ce sera à nous de personnaliser ses aptitudes selon notre style de jeu.

En parlant d’un système de combat plus dynamique, Yoshida vante les mérites de celui de Final Fantasy VII Remake, tout en affirmant que Final Fantasy XVI sera différent et aura sa propre singularité :

« Final Fantasy 7 Remake n’existerait pas sans le Final Fantasy 7 original, et les systèmes de ce dernier ont finalement influencé ce que le Remake est devenu. Final Fantasy 16, cependant, est un tout nouveau jeu avec un concept complètement différent. Afin de donner à la série une nouvelle direction, plutôt que de s’appuyer sur d’anciens systèmes de combat, le réalisateur Hiroshi Takai et le directeur de combat Ryota Suzuki se sont concentrés sur l’action en temps réel, en transformant les capacités d’invocation traditionnelles en actions de la part des joueurs, et en permettant d’échanger et d’enchaîner ces capacités en temps réel, ce qui nous a permis de créer un système qui a non seulement a fière allure, mais qui est vraiment agréable à jouer. »

Les batailles de Primordiaux

Le dernier trailer se concentrait sur la forte présence des Primordiaux dans le jeu, ces fameuses invocations qui sont typiques de la série. Sauf que contrairement à la plupart des épisodes, ici, les Primordiaux semblent être vraiment jouables (Clive pourra se transformer), avec des batailles de géants entre eux.

Naoki Yoshida en dit justement un peu plus sur ces combats pas comme les autres :

« Les Primordiaux apparaissent dans de nombreuses situations différentes. Ils ne sont pas tous représentés de la même façon. Certains affronteront Clive comme des ennemis féroces, d’autres seront des amis et viendront en aide à Clive. Il y aura aussi des moments où le joueur contrôlera un Primordial en temps réel, combattant d’autres Primordiaux. Le type et l’échelle de la bataille restent fluides et arrivent de manière naturelle en fonction de la bataille… permettant de garder tout le frisson du combat en conservant l’immersion. Ces batailles orientées vers l’action sont l’un des principaux arguments de vente de Final Fantasy 16, et nous vous apporterons plus de détails à ce sujet dans les mois à venir. »

On imagine donc que ces combats ne seront donc pas qu’une suite de QTE, mais que certains Primordiaux pourront bien être contrôlés. Chaque bataille contre eux promet d’être unique, avec même un combat qui offre une séquence façon shooter 3D, tandis qu’un autre aurait des allures de combat de catch (on imagine que c’est contre Titan).

Des compagnons seront présents, mais pas jouables

Dans le dernier trailer, on a pu voir que Clive, le protagoniste du jeu, était largement mis en avant, mais surtout qu’il semblait être le seul personnage de l’aventure, loin de ce que la série Final Fantasy a pu nous habituer.

Cela veut-il dire qu’il n’y aura pas de groupe et d’autres personnages qui accompagneront Clive ? Pas forcément selon Naoki Yoshida :

« Nous ne voulions pas submerger les joueurs dans notre nouvelle bande-annonce, nous nous sommes donc concentrés uniquement sur les batailles de Clive. Cela dit, pendant la majeure partie de son voyage, Clive sera accompagné d’un ou plusieurs compagnons. Ces compagnons participeront également à la bataille, tout comme ils pourront échanger des plaisanteries avec Clive. Cela dit, les membres du groupe seront contrôlés par l’IA afin de permettre aux joueurs de se concentrer uniquement sur le contrôle de Clive. »

Clive ne sera donc pas tout à fait seul, mais on ne sait rien de l’identité des autres compagnons. On pourrait parier sur les autres Dominants, même si Clive va visiblement les combattre, pour la plupart.

Si Yoshida ne veut rien confirmer pour le moment, il indique que Torgal, le mignon petit chiot visible dans le premier trailer, pourrait devenir l’un de ces compagnons (en ayant bien grandi on imagine). Après tout, on apprend que l’on suivra Clive depuis son enfance, à sa vingtaine jusqu’à sa trentaine, ce qui veut dire qu’il croisera différents alliés à plusieurs époques de sa vie.

Pas de DLC de prévus, prochain trailer en automne

On apprend dans le même temps que lors de sa sortie, Final Fantasy XVI sera bien un jeu complet, et que pour le moment, aucun contenu annexe n’est prévu.

Yoshida explique à nouveau que le jeu est jouable du début à la fin, mais que la localisation dans les plusieurs langues doit encore être complétée, tout comme l’équilibre du jeu. Et étant donné que le système de combat est plus orienté vers l’action, cela prend un peu plus de temps.

Cependant, on devrait bientôt réentendre parler de Final Fantasy XVI. Mais ça ne sera pas cet été, car il faudra attendre l’automne prochain pour avoir droit à un nouveau trailer. Ce dernier se concentrera sur le scénario du jeu, avec plus de détails sur l’univers et sur le récit de Clive. Peut-être durant le Tokyo Game Show ?

Final Fantasy XVI arrivera sur PlayStation 5 dans le courant de l’été 2023.