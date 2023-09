Final Fantasy XVI : La version PC est confirmée ainsi que deux DLC pour le jeu, avec une mise à jour gratuite qui apporte des costumes

Plus d’infos sur les DLC et la version PC avant 2024

La version PC était à peine un secret de polichinelle à ce stade, mais elle est enfin confirmée de vive voix par Naoki Yoshida à l’occasion de la présentation du jeu à la PAX West. On ne sait pas encore quand celle-ci arrivera puisque son développement a logiquement débuté vers la fin de la finalisation de la version PS5, mais le producteur espère nous donner de ses nouvelles d’ici la fin de l’année.

Et on suppose qu’elle sera disponible à peu près en même que l’un des deux DLC confirmés pour Final Fantasy XVI. Yoshida indique que le développement vient de débuter pour ses deux extensions, qui n’étaient pas prévues initialement. On ignore encore de quoi ces DLC pourront nous parler, même s’il existe de nombreuses possibilités (que l’on ne spoilera pas ici). Là encore, le producteur souhaite nous en dire plus avant 2024, mais on ne sait pas quand exactement étant donné que le Tokyo Game Show semble arriver un peu trop tôt.

Une nouvelle vidéo a été dévoilée suite à cette annonce, concernant l’update 1.10, mais attention à vous : tout ce qui suit, vidéo comprise, comporte des spoilers.

Qu’apporte la version 1.10 de Final Fantasy XVI ?

Dans le même temps, Naoki Yoshida a levé le voile sur la version 1.10 du jeu, qui est d’ores et déjà disponible. Cette mise à jour est l’une des plus massives pour le jeu depuis sa sortie puisqu’elle ajoute notamment des costumes alternatifs pour Clive, Jill, Talgor, Ambrosie et Joshua. De plus, il est désormais possible de changer l’apparence de l’épée de Clive par n’importe quelle autre arme de votre inventaire. Pour changer l’apparence de votre arme, il faudra néanmoins avoir débloqué l’accès au mode Arcade du jeu via la pierre présente dans le repaire de Cid.

Cette mise à jour apporte aussi son lot de correctifs. Voici les plus importants à retenir, en plus des ajouts mentionnés ci-dessus (le patch note complet est disponible en anglais) :

L’épée du héros de Final Fantasy III a été ajoutée

Augmente le temps de vulnérabilité des ennemis dans les airs (ils restent en l’air plus longtemps)

Réduit la fenêtrer pour lancer des compétences de Primordiaux après une parade réussie

Ajout de nouvelles informations sur les cooldowns des capacités et comment ils sont affectés par les accessoires

Une limite de temps est activée dans le mode Arcade. Vous pouvez continuer à jouer après la fin du chrono, mais sans recevoir certains bonus

Ajout d’un nouveau tableau des scores mondial

Possibilité de désactiver les gâchettes adaptatives

Ajout de quatre options pour changer de cible après locké un ennemi

Les performances du jeu ont été améliorées au passage tandis que plusieurs bugs ont été corrigés grâce à ce patch.

Final Fantasy XVI est disponible sur PlayStation 5. N’hésitez pas à consulter notre test du jeu pour en savoir plus ainsi que notre guide complet.