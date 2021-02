Final Fantasy XIV : Endwalker annoncé et PS5 confirmé, toutes les infos

Square Enix était attendu de pieds fermes cette nuit par tous les fans de Final Fantasy XIV pour la présentation des contenus à venir. Sans véritable surprise, Naoki Yoshida nous a annoncé une nouvelle extension. Appelée Endwalker, celle-ci arrivera en fin d’année. Une tonne d’informations sont tombées à ses côtés, voici tout ce qu’il faut savoir.

Quelles sont les nouveautés d’Endwalker, la nouvelle extension ?

La division Creative Business Unit III n’a pas fait attendre les joueurs : une bande-annonce a tout de suite été diffusée pendant l’événement, permettant de nous mettre en appétit. Comme toujours avec l’équipe de Naoki Yoshida, on nous régale avec une magnifique cinématique, caractérisée par une mise en scène calculée avec brio et un thème musical parfait pour accompagner l’histoire. A noter qu’il s’agit d’un teaser, la version complète sera disponible plus tard.

Quand arrive Endwalker, la 5.5 et la 6.0 ?

Mais prenons tout de suite notre agenda : Final Fantasy XIV Endwalker arrivera cet automne sur consoles et PC. La 6.0 sera donc déployée en fin d’année, tandis que la mise à jour 5.5 a été annoncée pour le 13 avril.

Deux nouveaux jobs, dont le Sage

On s’attendait à ce qu’un nouveau job soit révélé, nous en aurons finalement deux. Il y aura un nouveau soigneur, le Sage, ainsi qu’un nouveau DPS au corps-à-corps. Seul le premier a été présenté avec quelques informations et un trailer, le second sera révélé en mai lors du prochain Digital FanFest, les 15 et 16 mai.

Les développeurs ont expliqué qu’ils avaient eu de nombreux retours de joueurs comme quoi il n’y avait pas assez de healer. C’est chose maintenant réglée avec l’intégration du Sage, un soigneur de type barrière, qui utilisera des Nouliths, des armes inédites, qu’il pourra manipuler grâce à l’Ether. Il est capable d’augmenter temporairement ses propres capacités magiques.

Square Enix a mis l’accent sur le fait qu’ils aimeraient davantage différencier les purs soigneurs et les soigneurs barrière, une différence qui se verra davantage dans la mise à jour 6.0. Par ailleurs, la quête de job pour le Sage sera disponible à Limsa Lominsa. A noter qu’il faudra être niveau 70 pour débloquer le job.

Quant au second job, il faudra ainsi patienter trois mois avant d’en savoir plus lors du Digital FanFest. Notez tout de même que Naoki Yoshida a changé de t-shirt à ce moment-là pour mettre quelque chose en rapport avec la mort. Certains y voient déjà un signe du nécromancien.

La fin d’une histoire

Bien sûr, Endwalker viendra apporter son lot de nouveautés scénaristiques. Avec cette extension, la saga Hydaelyn et de Zordiarche pendra fin. De plus, on apprend que le scénario se terminera directement en 6.0, et il ne faudra donc pas attendre les patchs complémentaires pour connaître le fin mot de l’histoire.

Cependant, rassurez-vous, si Endwalker vient apporter une conclusion, Naoki Yoshida ouvre déjà la porte pour la suite. Cela ne signe absolument pas la fin du jeu, seul l’arc actuel se termine ici. La 6.0 sera donc le point de départ d’une toute nouvelle aventure, distincte de la saga Hydaelyn et Zodiark.

Nouveaux lieux, nouvelles tribus

Comme on peut s’y attendre, Final Fantasy XIV intègrera de nouveaux endroits à explorer avec Endwalker. On aura par exemple l’incroyable ville de Radz-at-Han, une cité en hauteur aux décors idylliques. Elle fait partie de la nouvelle zone à explorer, l’île de Thavnair.

L’autre coin à explorer sera beaucoup plus froid et moins accueillant : il s’agit de Garlemald, où l’on nous demande de nous préparer pour notre voyage là-bas car « il y a une histoire très profonde et complexe qui est liée à ce domaine ». On aura également droit à de nouvelles tribus, avec notamment les Matanga. D’autres seront révélés plus tard, en mai et l’on nous tease déjà avec un « Mais que pourrait-il y avoir sur la lune ».

Level squish

Il fallait s’y attendre. A l’instar de certains autres MMORPG, comme World of Warcraft, Final Fantasy XIV Endwalker aura droit à son level squish. Cela veut dire que les chiffres et les valeurs seront nivelés vers le bas. La raison est simple comme l’a sous-entendu Naoki Yoshida, les gros chiffres, c’est chouette, mais c’est peu visibles : en 5.5, un boss aura 440.000.000 PV !

Pour éviter que cela devienne n’importe quoi, notamment à l’écran, et pour un gain de visibilité, cela va baisser. La différence de valeurs sera réduite entre le niveau 51 et 80, et la plupart des chiffres seront revus à la baisse : dégâts maximums, montant d’expérience maximal, points de vie des ennemis… Rassurez-vous, cela ne change au rapport de force et cela ne viendra pas bouleverser votre expérience de jeu, seuls les chiffres changent.

L’ère de la ceinture est révolue

Suite aux retours des joueurs, les ceintures vont être définitivement mises de côté. Déjà délaissées en raison de leur faible impact, il ne sera plus possible d’en gagner et d’en équiper. Les joueurs se plaignaient de leur faible importance mais surtout, le fait qu’elles tombaient encore sur les ennemis. Si jamais vous êtes équipés, les ceintures seront directement transférées au Consigneur des objets trouvés. Les 35 emplacements alloués aux ceintures dans le coffre seront réaffectés :

15 seront ajoutés pour les armes principales

15 pour les bagues

Les 5 derniers en réserve

Le studio a aussi fait le point sur les anneaux puisque ces derniers sont également décriés. Pour l’instant, pas de changement à ce niveau, mais l’équipe réfléchit à ce qu’elle peut faire à l’avenir.

Les autres nouveautés

Bien sûr, la liste des changements et autres ajouts est bien longue. On peut évoquer l’arrivée d’une nouvelle menace, l’Anima de Final Fantasy X. On aura aussi de nouveaux donjons, un nouveau raid, une augmentation du niveau maximum, un nouveau mode JcJ, de nouvelles quêtes, de nouvelles activités, de nouveaux équipements, de nouvelles recettes, bref, en voici un résumé :

Augmentation du niveau maximum de 80 à 90

La fin d’un voyage, avec l’aboutissement de la saga Hydaelyn et de Zordiarche

Un nouveau raid de difficulté élevée : Pandæmonium

De nouveaux donjons

Deux nouveaux jobs, dont le Sage

De nouvelles menaces, dont Anima

Un mode PvP à petite échelle

De nouvelles zones avec Garlemald et Thavnair

De nouvelles tribus

Un nouveau quartier résidentiel (Ishgard, pour la 6.1)

De nouvelles recettes de craft

Ajustement du système de combat

Baisse des valeurs pour réduire les chiffres (level squish)

Final Fantasy XIV arrive sur PS5

Cela avait déjà été évoqué, c’est désormais confirmé : Final Fantasy XIV arrive sur PlayStation 5. Une version pleinement optimisée du MMO qui permettra aux joueurs de visiter une région d’Eorzéa plus belle que jamais. Voici tout ce qu’il faut savoir sur ce portage.

Spécifications de la version PS5

Comme on pouvait s’y attendre, cette mouture PlayStation 5 s’accompagne de meilleurs graphismes. Elle embarque tout le contenu ainsi que :

Des visuels plus jolis

Deux modes graphiques : L’un en 4K L’autre en 1440p avec framerate amélioré

Une interface haute résolution

Des temps de chargement réduits

Notez aussi que la mise à niveau sera gratuite pour les joueurs PS4 qui veulent passer sur PS5. Bien évidemment, vous conserverez également votre progression. Les nouveaux joueurs qui débuteront sur PlayStation 5 auront droit à un essai gratuit.

Quand arrive Final Fantasy 14 sur PS5 ?

La bonne nouvelle de fin, c’est que l’on a déjà des précisions quant à l’arrivée de cette version. Une bêta ouverte aura lieu le 13 avril 2021 et permettra d’essayer les améliorations sur PS5. La version définitive sera disponible quant à elle à la fermeture de cette bêta ouverte, dans la foulée.

Un Fan Festival en mai

De plus amples informations seront dévoilées au fil des prochains mois, notamment les 15 et 16 mai lors du prochain Fan Festival. L’événement sera gratuit, avec concert et nouveautés, et une monture Baleine Lunaire pourra être achetée. Une monture 8 places oui. Trois mascottes pourront également être trouvées, Edge, Rosa et Rydia.

On termine sur toutes les images dévoilées au cours de l’événement concernant Final Fantasy XIV Endwalker en vous rappelant que l’extension sera disponible en fin d’année 2021 sur PC, PS4 et PS5.