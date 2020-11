Final Fantasy XIV : un showcase est prévu pour le 6 février 2021 avec une annonce

Le Fan Fest de Final Fantasy XIV devait initialement avoir lieu en novembre, mais a été annulé suite à la situation sanitaire dans le monde. Square Enix décide de compenser cela avec avec un Final Fantasy XIV Announcement Showcase, qui devrait nous présenter une surprise de taille pour le jeu.

La nouvelle extension révélée ?

We've got something else in store… ✨ Introducing the #FFXIV Announcement Showcase! ✨ We'll be announcing cool things 👀 📅 Join us on Feb. 5 at 5:30 p.m. (PST) / Feb. 6 at 1:30 (GMT)! pic.twitter.com/HuAlOqhlvL — FINAL FANTASY XIV (@FF_XIV_EN) November 27, 2020

Cet événement spécial aura lieu le 6 février à 2h30 du matin et sera retransmis à travers le monde aussi bien en japonais qu’en anglais. Le compte officiel du jeu nous promet des annonces pour cette émission, qui portera donc bien son nom.

On peut donc logiquement s’attendre au reveal de la prochaine extension, puisque Shadowbringers est sorti depuis maintenant plus d’un an et demi, et peut-être à de vraies versions optimisées next-gen (le titre est jouable sur PS5 via la rétrocompatibilité). Rendez-vous en 2021 pour en avoir le coeur net.