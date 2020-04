La dernière arlésienne de Square Enix est enfin disponible officiellement depuis aujourd’hui, et pour l’occasion, son producteur Yoshinori Kitase a un petit message pour les joueurs concernant ce tant attendu Final Fantasy VII Remake.

Le producteur s’exprime

Cinq ans après son annonce, le jeu est enfin là et l’homme à la tête du projet a voulu le présenter une dernière fois pour fêter l’occasion :

« Bonjour à tous, je suis Yoshinori Kitase de Square Enix. Nous venons de sortir Final Fantasy VII Remake, que beaucoup d’entre vous attendent depuis longtemps. Le Final Fantasy VII original est sorti en 1997, ce qui veut dire que ce remake arrive 23 ans après. Les fans peuvent se demander « Je me demande ce qui est arrivé à cette scène » ou « Je me demande ce qu’il en est de la scène de déguisement de Cloud » mais nous avons revisité le jeu avec les technologies modernes en utilisant les meilleurs graphismes pour faire un jeu qui va au delà de vos attentes et qui est excitant à jouer. Nous avons aussi introduit un système de combat plus dynamique rendant les affrontements plus rapides, afin de répondre aux attentes de la nouvelle génération de joueurs. J’espère que vous apprécierez le jeu. »

Petit détail intéressant, on peut voir que la vidéo nous montre du gameplay « capturé sur PC », et même si cela ne veut pas forcément insinuer quelque chose, on peut se douter que lorsque l’exclusivité du jeu prendra fin (dans un an), ce remake arrivera effectivement sur PC.

Final Fantasy VII Remake est disponible sur PlayStation 4.