Final Fantasy VII Remake montre ses invocations bonus en vidéo

Plus une semaine ne passe sans que Final Fantasy VII Remake ne fasse parler de lui. Maintenant qu’il se rapproche de sa date de sortie, le titre de Square Enix abreuve les fans de nombreuses images et vidéos, et cette-fois, c’est au tour des invocations de se présenter.

Du moins, celles qui seront disponibles en tant que précommande. On parle donc ici de petites invocations qui vous serviront de support, à savoir un mini-Chocobo, Carbuncle et Cactuar. Les trois ont droit à une petite vidéo chacun, où l’on peut voir les différentes attaques ou magies qu’ils utiliseront en combat (cliquez sur le tweet pour voir les trois extraits).

Today we're giving you a glimpse at three special #FinalFantasy VII Remake DLC summons.

Take a look at Chocobo Chick 🐤, Carbuncle 🔴 & Cactuar 🌵 in battle!

Chocobo Chick comes with every pre-order of #FF7R, find out more here

👉 https://t.co/5ITHMObkaH pic.twitter.com/KPr7OK3Meu

