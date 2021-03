Final Fantasy VII Remake Intergrade : Le trailer du jeu sur PS5 se montre dans sa version longue

Sony Japan nous avait donné rendez-vous ce midi pour une présentation concernant Resident Evil Village et Final Fantasy VII Remake Intergrade, mais comme on aurait pu s’en douter, l’émission n’est pas été riche en nouvelles informations. On se contentera donc seulement d’une « version longue » du trailer de Final Fantasy VII Remake Intergrade, que l’on avait pu voir dans le dernier State of Play.

Le mode Photo mis en avant

Si le trailer est effectivement plus long, il ne faudra pas s’attendre à beaucoup d’images inédites, surtout pour le DLC consacré à Yuffie. En dehors de quelques secondes supplémentaires concernant cette nouvelle aventure, ce trailer permet encore une fois de faire le tour sur les spécificités de la version PS5 et des améliorations techniques qu’elle proposera.

Avec des temps de chargements réduits, effets de brouillard améliorés, éclairage revu, cette version se démarquera de la précédente, notamment avec son mode Photo qui permettra de profiter de ces quelques pixels en plus.

Final Fantasy VII Remake Intergrade sera disponible sur PS5 le 10 juin prochain.