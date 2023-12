Final Fantasy VII Rebirth proposera des lieux inédits à visiter

Un monde plus riche que jamais

On le savait déjà : Final Fantasy VII Rebirth va volontairement réarranger le récit de Final Fantasy VII, ce qui va affecter les lieux que l’on visitera dans le jeu. Le Wutai ne fera donc pas partie de cet épisode (il apparaitra dans le suivant), mais en compensation, des lieux inédits et optionnels seront ajoutés, comme le Crow’s Nest, qui est une petite ville près de Junon dans laquelle on va croiser des membres d’Avalanche, qui vont donner accès à des quêtes annexes. Ces mêmes quêtes seront très importantes dans le jeu, puisqu’en plus de Cloud, un membre de l’équipe sera à chaque fois mis en avant durant ces missions (Tifa, Red XIII etc.).

Cette preview a aussi été l’occasion d’approfondir le gameplay de Cait Sith, qui promet d’être unique. Il sera bien séparé du Moogle qui l’accompagne (et qui aura sa propre barre de PV) même si ce dernier est aussi central dans ses techniques, et comme dans le jeu de l’époque, ses attaques seront surtout basées sur un système de chance.

Le reste de l’article ne dévoile que peu de choses inédites et se contente de rappeler ce que l’on savait déjà, que ce soit à propos des mini-jeux, de la durée de vie (40h en ligne droite, 100h pour tout faire) et d’autres éléments aperçus dans les autres previews.

Final Fantasy VII Rebirth sortira le 29 février 2024, en exclusivité sur PS5.