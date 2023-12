Final Fantasy VII Rebirth : Face au harcèlement envers le scénariste du jeu, les fans se mobilisent

Depuis quelques temps, Kazushige Nojima reçoit de nombreux messages haineux en lien avec Final Fantasy VII Rebirth, pour des raisons tout à fait incongrues. Suite à la diffusion du dernier trailer du jeu, largement centré autour du personnage d’Aerith, certaines personnes lui reprocheraient avec beaucoup de véhémence de trop pousser la relation (potentiellement romantique) entre Cloud et l’héroïne dans ce second volet, aux dépends du couple Cloud et Tifa. Ce qui n’a, encore une fois, pas de sens et ne se base sur rien, en dehors d’un trailer (c’est dire le niveau).

Avant cela, le scénariste ne cessait de recevoir des messages lui demandant de tuer certains personnages ou de ne pas les faire apparaitre dans Rebirth, pour diverses raisons. Une situation difficile à vivre pour Nojima, qui reconnait être prêt à accepter les critiques, sans que cela tourne au harcèlement et aux messages haineux directement sur sa personne. Il explique aussi ne pas vouloir bloquer ses réseaux sociaux à cause de ces personnes, qui viennent malgré tout lui reparler de ce sujet même sur ses posts qui ne sont pas liés au jeu.

GamesRadar rapporte aujourd’hui que pour contrer cet élan de négativité autour de l’artiste, un mouvement « ThankYouFFVIIDevs » s’est mis en place sur les réseaux sociaux, notamment sur X (Twitter), jusqu’à aller dans les tendances. Le but était ainsi de partager un peu plus de bonnes ondes envers l’équipe de développement de Final Fantasy VII Rebirth et notamment envers Nojima, ce dernier ayant remercié les fans tout en les rassurant sur son état de santé mentale. Un peu de bonté dans le marasme des réseaux sociaux, à quelques jours des fêtes de fin d’année, ça ne fait pas de mal.

#ThankYouFFVIIDevs – Regardless of what many may think, the amount of harassment some developers are faced with.

I just want to say thanks for the nice memories I've had with this game. It made my days better at times, even in the worst moments of my life. ❤️ to every creator. pic.twitter.com/jOeGa2v9TC

— Angel (@blockchainangie) December 18, 2023