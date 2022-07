Final Fantasy VII Rebirth : Changements à attendre, question de l’open-world… Square Enix donne plein d’infos

Il faudra être encore un peu patient avant de revoir Final Fantasy VII Rebirth, mais Square Enix a voulu profité de la mise en ligne du premier trailer pour accorder quelques interviews à différents magazines, notamment japonais. Gematsu s’est occupé de traduire tout cela et de compiler les informations importantes à retenir à propos de ce deuxième remake, et il y a beaucoup de choses intéressantes à découvrir ici à propos de Final Fantasy VII Rebirth.

Des changements dans la structure, mais pas de coupes

Tout d’abord, on apprend que les équipes ont longtemps hésité entre faire tenir ce remake en 2 ou en 3 épisodes. C’est pour cela que l’annonce a propos de la structure du remake a tardé. Par ailleurs, si le titre ne s’appelle pas Final Fantasy VII Remake 2, c’est pour ne pas donner l’impression qu’il y aurait un 3 (même s’il y en aura un), un 4, voire un 5, mais aussi pour montrer que ce Rebirth pouvait être apprécier en tant que tel, sans avoir forcément besoin de jouer aux autres (ça parait difficile à concevoir).

Pour le jeu en lui-même, il a été précisé que la majorité des systèmes de Final Fantasy VII Remake seront de retour, et que les modèles 3D seraient essentiellement les mêmes, si ce n’est certains comme celui de Yuffie qui a eu droit à des améliorations.

Square Enix en profite pour dire que cette suite sera massive, avec des décors qui seront à la hauteur de la reproduction de Midgar.

Cependant, la progression dans l’histoire ne sera pas forcément la même étant donné que la structure change, mais l’éditeur nous rassure, rien ne sera coupé du jeu original. Il y aura simplement des petits ajustements pour mieux correspondre au rythme de cette réinterprétation, avec des événements qui ne seront pas forcément racontés dans le même ordre, mais aucune coupe n’est à prévoir.

Et là encore, Square Enix se veut être rassurant en déclarant que l’on suivra plus ou moins la même intrigue que le jeu original, même s’il y aura des mystères en plus à découvrir.

Monde ouvert ou pas ?

Vient maintenant la question que beaucoup attendent : Final Fantasy VII Rebirth aura t-il droit à un monde ouvert ? L’éditeur ne souhaite rien dire à ce sujet, mais affirme que tout cela éclairci lors de la prochaine prise de parole autour du jeu.

On peut logiquement imaginer que le jeu ne sera pas un vrai monde ouvert à proprement parler, surtout lorsque l’équipe justifie le choix de la PS5 pour le jeu, en déclarant que seule cette machine pouvait les aider à réduire drastiquement les temps de chargement grâce à son SSD (en comparaison avec la PS4).

Un développement qui progresse bien, même sur le troisième opus

Pour ce qui est du développement, tout semble aller pour le mieux selon Square Enix. Etant donné que le projet est différent de tout ce que la saga Final Fantasy nous a habitué, l’équipe en charge du premier volet est bien de retour au complet dans cette suite, et sait donc comment travailler ensemble, ce qui accélère drastiquement le travail.

Pour Rebirth, on apprend que toutes les choses « fondamentales » sont désormais terminées, et que le jeu entre dans sa phase de pleine production.

Comme précisé lors de l’annonce, une autre équipe travaille déjà sur le troisième et dernier titre, dont on ne connaît pas encore le nom. Pour le moment, cette équipe se concentre sur le scénario et sur la mise en place de certaines régions du jeu.

Bref, tout semble avancer pour le mieux concernant le remake, il faudra simplement patienter jusqu’à la prochaine communication autour du jeu pour en savoir plus.